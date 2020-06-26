Як вступити до університету США за добу

Вища освіта за кордоном необов’язково вимагає жертв у вигляді часу, збору всіх можливих документів і немалих фінансів. Уникнути значної частини бюрократії, зекономити собі нерви й вступити до американського університету можна навіть за 24 години. Для цього знадобиться лише декілька сертифікатів і доступ до певних ресурсів, які допомагають подати спрощену швидку заявку.
Що дає таке навчання?
Деякі університети США спростили умови вступу через складнощі з цим процесом в умовах карантинну. Тобто навіть відомі й популярні ВНЗ роблять всі ці процедури легшими і зрозумілішими. В кожному із далі розглянутих університетів діє система вибору предметів в рамках кожної спеціальності. Студенти самі вирішують, коли і які дисципліни відвідувати, головне – це пройти всі кредити, виконати план з академічних годин і скласти сесію.
Під час навчання можна буде працювати, щоб здобувати досвід і частково покривати свої витрати. Великий плюс в тому, що в американських інститутах працюють новітні наукові лабораторії, це значно підвищує професійний рівень студентів. Після завершення освіти й отримання диплому можна подати заявку на Optional Practical Training, щоб працювати в США.
Університети й спеціальності
Отже, на цей момент шість американських університетів пропонують спрощені умови навчання. Це:
- Auburn University. Довгий час заклад входить в топ-50 найкращих американських державних вишів. У нього чудове місце розташування, умови навчання і високий рівень освіти. Представлений великий спектр напрямів: бізнес, архітектура, інженерія, дизайн, менеджмент, психологія, медицина тощо. Для українських студентів доступні знижки до 10 000 доларів.
- Florida International University. Це престижний дослідницький американський державний університет. Найпопулярніші напрямки: гостинність, бізнес, менеджмент, фінанси. Доступне стажування за межами кампуса (є програма Marriott Tianjin China), у цього університету найвищі показники із працевлаштування студентів по всій країні.
- University of Central Florida. Займає друге місце серед дослідницьких університетів, щороку навчаються близько 60 000 студентів. Доступно більше 600 програм стаціонару, серед напрямів: маркетинг, IT, інженерія, архітектура, журналістика, психологія тощо. Заклад славиться тим, що випускає найкращих інженерів в сфері аерокосмічної та оборонної промисловості.
- Louisiana State University. Державний дослідницький університет, в складі якого 14 академічних шкіл і коледжів. Найпрестижнішими з них є College of Engineering, E.J. Ourso College of Business, School of Veterenary Medicine. Серед напрямів: інженерія, нафтова промисловість, хімія, фінанси, комп’ютерні справи, психологія, менеджмент. Особливість в тому, що студенти, які вивчають нафтову промисловість, можуть працювати в дослідному інституті з контролю за свердловинами. Цей ВНЗ щороку видає значні дослідницькі гранти.
- University of Kansas. Один із найбільших університетів країни, тут навчається близько 27 000 студентів. Для вивчення пропонуються напрямки бізнес і фінанси, точні науки, технології, загальні гуманітарні науки. Студенти можуть проходити практику у великих відомих компаніях.
- University of South Carolina. Займає перше місце в США за спортивними науками. Крім цих напрямів є і стандартні.
Початок навчання в кожному із цих університетів стартує на вибір – у травні, вересні або січні. Для вступу треба подати заявку, копію закордонного паспорта, а також виписку оцінок за 9-й клас, довідку про середню освіту й табелі за випускні класи. Оформити текст супровідного листа допоможе ресурс expert-writers.net. Якщо все це робити за допомогою спеціальної агенції, то процес можна пришвидшити. Лишилося обрати університет і спеціальність, і вислати заявку.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк