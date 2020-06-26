Як вступити до університету США за добу

Вища освіта за кордоном необов’язково вимагає жертв у вигляді часу, збору всіх можливих документів і немалих фінансів. Уникнути значної частини бюрократії, зекономити собі нерви й вступити до американського університету можна навіть за 24 години. Для цього знадобиться лише декілька сертифікатів і доступ до певних ресурсів, які допомагають подати спрощену швидку заявку.

Що дає таке навчання?

Деякі університети США спростили умови вступу через складнощі з цим процесом в умовах карантинну. Тобто навіть відомі й популярні ВНЗ роблять всі ці процедури легшими і зрозумілішими. В кожному із далі розглянутих університетів діє система вибору предметів в рамках кожної спеціальності. Студенти самі вирішують, коли і які дисципліни відвідувати, головне – це пройти всі кредити, виконати план з академічних годин і скласти сесію.

Під час навчання можна буде працювати, щоб здобувати досвід і частково покривати свої витрати. Великий плюс в тому, що в американських інститутах працюють новітні наукові лабораторії, це значно підвищує професійний рівень студентів. Після завершення освіти й отримання диплому можна подати заявку на Optional Practical Training, щоб працювати в США.

Університети й спеціальності

Отже, на цей момент шість американських університетів пропонують спрощені умови навчання. Це:

Auburn University. Довгий час заклад входить в топ-50 найкращих американських державних вишів. У нього чудове місце розташування, умови навчання і високий рівень освіти. Представлений великий спектр напрямів: бізнес, архітектура, інженерія, дизайн, менеджмент, психологія, медицина тощо. Для українських студентів доступні знижки до 10 000 доларів. Florida International University. Це престижний дослідницький американський державний університет. Найпопулярніші напрямки: гостинність, бізнес, менеджмент, фінанси. Доступне стажування за межами кампуса (є програма Marriott Tianjin China), у цього університету найвищі показники із працевлаштування студентів по всій країні. University of Central Florida. Займає друге місце серед дослідницьких університетів, щороку навчаються близько 60 000 студентів. Доступно більше 600 програм стаціонару, серед напрямів: маркетинг, IT, інженерія, архітектура, журналістика, психологія тощо. Заклад славиться тим, що випускає найкращих інженерів в сфері аерокосмічної та оборонної промисловості. Louisiana State University. Державний дослідницький університет, в складі якого 14 академічних шкіл і коледжів. Найпрестижнішими з них є College of Engineering, E.J. Ourso College of Business, School of Veterenary Medicine. Серед напрямів: інженерія, нафтова промисловість, хімія, фінанси, комп’ютерні справи, психологія, менеджмент. Особливість в тому, що студенти, які вивчають нафтову промисловість, можуть працювати в дослідному інституті з контролю за свердловинами. Цей ВНЗ щороку видає значні дослідницькі гранти. University of Kansas. Один із найбільших університетів країни, тут навчається близько 27 000 студентів. Для вивчення пропонуються напрямки бізнес і фінанси, точні науки, технології, загальні гуманітарні науки. Студенти можуть проходити практику у великих відомих компаніях. University of South Carolina. Займає перше місце в США за спортивними науками. Крім цих напрямів є і стандартні.

Початок навчання в кожному із цих університетів стартує на вибір – у травні, вересні або січні. Для вступу треба подати заявку, копію закордонного паспорта, а також виписку оцінок за 9-й клас, довідку про середню освіту й табелі за випускні класи. Оформити текст супровідного листа допоможе ресурс expert-writers.net. Якщо все це робити за допомогою спеціальної агенції, то процес можна пришвидшити. Лишилося обрати університет і спеціальність, і вислати заявку.

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