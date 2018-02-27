Янукович хочет дать пресс-конференцию в России: расскажет свою "правду" о расстреле Майдана

Сбежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович намерен в пятницу, 2 марта, дать пресс-конференцию, на которой намерен поведать о якобы причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане Незалежности в феврале 2014 года, сообщает УНИАН.

Большая пресс-конференция состоится в российском государственном агентстве ТАСС, начало – в 11:00.

"Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "майдане", а также судебный процесс, инициированный киевскими властями", – говорится в анонсе события.

Напомним, 21 февраля адвокаты Януковича сорвали допрос президента Петра Порошенко, который давал показания в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича.

Президент Украины успел предоставить суду свидетельские показания по ряду вопросов. В частности, Порошенко рассказал, что так называемый "референдум о независимости" в Крыму в 2014 году не объявлялся, а манипуляции с датами референдума "свидетельствуют о поспешности и незаконности действий российских властей, которые таким образом пытались легализировать действия РФ".

Кроме того, Порошенко рассказал, как в феврале 2014 года посещал Крым в статусе народного депутата Украины для того, чтобы попытаться мирным путем урегулировать нараставший конфликт на полуострове.

Президент Украины подтвердил, что видел во время своей поездки в Крыму военнослужащих России "в зеленой форме" и рассматривает переброс российских войск в Крым без согласования с Украиной как агрессию и аннексию суверенной территории страны.

Также Порошенко рассказал, как на тот момент председатель Верховной Рады Александр Турчинов стал и.о. президента в 2014 году. Глава государство указал, что такое решение было принято в связи с отсутствием связи с Януковичем в тот момент, отсутствием президента на рабочем месте и "потерей управления страной".