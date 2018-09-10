Янукович поплатился за Майдан: в Украине отреагировали на задержания детей в России (фото)

Россияне не предъявляют претензий Путину за действия силовиков против активистов, отмечают в Украине

Митинги против повышения пенсионного возраста в России закончились скандальными избиениями и задержаниями, в том числе маленьких детей. Это вызвало возмущение в украинском обществе и были проведены параллели с известными украинскими событиями.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила, что в конце 2013 года, когда на Майдане избили студентов, по сути, тоже детей, это стало началом конца власти экс-президента Виктора Януковича – на улицы вышли миллионы.

"Кадры из РФ, где за волосы таскают девочек, где арестовывают 12-летних детей, уже не удивляют, но есть один вопрос: где родители этих смелых детей? Хоть бы они вместе со своими друзьями вышли на пикет, подали в суд, или власть для них более сакральная и неприкасаемая, чем обязанность защитить от унижений и жестокости собственных детей", – написала она.

Политический эксперт Тарас Березовец припомнил президенту РФ Владимиру Путину историю с захватом Крыма Россией, когда "зеленые человечки" шли на штурм воинской части ВСУ, прячась за спинами женщин и детей.

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"В связи с вчерашними протестами в РФ вспоминается одна цитата 2014 года. "Мы будем стоять не спереди, а сзади женщин и детей"... В.Путин. Не соврал", – написал политолог в Facebook.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц": "Митинг против пенсионной реформы. Угадать страну не тяжело, вся суть в одном фото", – написал он и показал кадр, как полицейский РФ грубо обращается с маленькой девочкой.

Напомним, вчера, 9 сентября, по России прошла волна протестов против пенсионной реформы, и традиционно не обошлось без массовых задержаний активистов. Люди устроили мощные шествия и скандировали против повышения пенсионного возраста.

Как сообщалось, в 33 городах были задержаны более 800 человек. Правозащитный портал дал полную раскладку количества задержанных в различных городах РФ.