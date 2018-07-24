Ярош и командующий ООС встретились в Краматорске

Сегодня, 24 июля, в районе проведения операции Объединенных сил в городе Краматорске состоялась встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева с главой Украинской Добровольческой Армии (УДА), народным депутатом восьмого созыва Дмитрем Ярошем. Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВС Украины.

"Коснувшись темы добровольцев, Наев подчеркнул, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в Вооруженных Силах Украины, Национальной Гвардии, Службе безопасности Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК ПС (Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора" – Ред.). Командование Объединенных сил ценит вклад каждого добровольца в дело борьбы с российским агрессором, не разделяя добровольцев ни по принадлежности, ни по сфере деятельности", – передает пресс-служба ООС.

В ходе разговора Ярош и Наев обсудили вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных Сил Украины (в том числе – в составе полноценного подразделения) в условиях заключения контракта (в том числе – краткосрочного).

"Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, он будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил", – передает пресс-служба ООС.

Кроме того, Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и другие инициатив главы УДА.

"Командование Объединенных сил подчеркивает готовность к диалогу на основе верховенства права и в рамках действующего законодательства", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Наев рассказал, что войну на Донбассе Украина могла завершить еще к осени 2014 года, но вмешательство России с введением войск продлило конфликт до сегодняшнего дня. По его словам, Россия спровоцировала конфликт и потом помешала Украине его завершить, введя свои войска с последующим укреплением военного присутствия.

На днях президент Украины Петр Порошенко говорил, что на Донбассе не замороженный конфликт, а горячая война. По его словам, РФ разместила на оккупированных территориях 700 танков и тысячу артсистем.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Александр Моцик обвинил Россию в срыве решения конфликта на Донбассе. По его словам, Москва не выполняет свои обязательства по Минским договоренностям, тем самым не позволяет и Украине продвигаться дальше в этом вопросе.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.