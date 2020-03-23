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Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

23 марта, 21:07

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Они обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях

Сегодня в Харьков прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых Александр Ярославский, владелец и президент DCH, договорился с китайским миллиардером Джеком Ма, сообщают "Українські Новини".

Стало известно, какие именно тесты прибыли в город благодаря Ярославскому. Речь идет о ПЦР-тестах, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях.

По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген. По сути, тест-система – это пластиковая кассета, запечатанная в индивидуальный пакет, в лунках которой проводится анализ.

ПЦР-тестыПЦР-тесты

Александр Ярославский так прокомментировал это событие. "Я выполнил свое личное обещание президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. То есть приняты важнейшие меры экстренного реагирования для защиты нашего региона. Дальше – особенно в условиях объявленной чрезвычайной ситуации – дело, прежде всего, за местными властями", - сказал он. Бизнесмен также добавил, что продолжает держать ситуацию на контроле и при необходимости готов подключаться по мере поступления запросов органов госвласти.

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