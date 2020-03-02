Ярославский рассказал в эксклюзивном интервью "Великому футболу", что будет с "Металлистом"

Футбольный клуб «Металлист» должен пройти через законную процедуру банкротства, решить вопрос с долгами, и лишь после этого может идти речь о полноценном восстановлении жизнедеятельности клуба

Об этом в эксклюзивном комментарии для программы "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1" рассказал экс-владелец клуба Александр Ярославский.

"Конечно, я готов, — сказал Ярославский о возможности возвращения к управлению клубом "Металлист", отвечая на вопрос журналистов. — Но должна пройти законная процедура: купить его невозможно — надо с кем-то говорить, а говорить не с кем. В этой процедуре должны участвовать все те, кому должны деньги, и с ними как-то надо договориться. Не как-то, а так, чтобы все остались довольны. В первую очередь – это футболисты. Потому что ФИФА, вы ж сами знаете, что такое контракт с ФИФА. Это незыблемо, это аксиома. Никто мимо этого не пройдет. Любая незаконная конфискация потянет за собой обращение в суды спортивные и все вернут на круги своя. Никто долги футболистам не простит и не позволит, чтобы их швырнули, скажем так, мягко говоря, через… колено. Есть футболисты, у которых, насколько я видел, под 40 млн долларов долгов зарплат. Любое обращение в суд все вернет на круги своя".

Как напомнили авторы сюжета в программе "Великий футбол", ФК "Металлист" уже несколько лет находится в тупиковой юридической ситуации: дело о банкротстве клуба в Хозяйственном суде Харьковской области началось еще в 2017 году и неизвестно, когда в нем будет поставлена точка.

"Главным конструктором той славной команды был Александр Ярославский. Сегодня многие хотят, чтобы он вернулся в футбол, но для этого слишком мало предпосылок, с учетом того, что "Металлист" завязан в юридическую коллизию: все права принадлежат Курченко и это не позволяет Ярославскому даже в теории смотреть на этот вопрос. Тем не менее, все хотят, все думают, все надеются. Но в этой ситуации большой любитель футбола Александр Ярославский не может просто так ввязаться в эту авантюру. Нужны абсолютно чистые правила этой ситуации, по которой должен пройти клуб", — рассказал в программе "Великий футбол" ее ведущий Александр Денисов.

А пока что экс-владелец ФК "Металлист" Александр Ярославский наблюдает за футболом как болельщик, общается с владельцами других футбольных клубов и футбольными функционерами, а также посещает наиболее знаковые поединки, преимущественно, в родном Харькове — здесь находится созданная им некогда для своего клуба домашняя арена.

"Сегодня я не в футболе в украинском. И не в любом другом. Я сегодня болельщик, а они сегодня владельцы клубов. Я не участник непосредственный украинского футбола. Поэтому таких футбольных тем глубоких, которые у нас были в бытность "Металлиста", у нас нет. Со всеми добрые отношения. Со всеми нормальные, со всеми общаюсь. С кем общался, с теми и общаюсь", — рассказал Ярославский журналистам.

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