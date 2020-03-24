YASNO призывает помочь пожилым людям решить коммунальные вопросы

Объясните родным и знакомым старшего возраста, что осуществлять платежи можно онлайн – для этого не нужно ехать в банк или на почту

YASNO заботится о безопасности и комфорте своих клиентов во время карантина. Поставщик советует опытным онлайн-пользователям поделиться с пожилыми людьми советами, как платить за свет и передавать показания счетчика дистанционно, избегая толпы в банковском или почтовом отделениях.

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Поделитесь с родными и знакомыми старшего возраста номерами телефонов контакт-центров поставщиков коммунальных услуг. Можно разместить объявление с информацией в подъезде дома или отправить в группу соседей в Viber. Телефоны контакт-центра YASNO: (044/067/066) 277-18-18. Специалисты YASNO проконсультируют по вопросам начислений и расчетов, подскажут сумму к оплате, примут показания счетчика и тому подобное.

Предложите пожилым родственникам помощь с совершением платежей за свет, отопление, газ, воду. Рассчитываться за коммунальные услуги следует ежемесячно до 20 числа. Многие люди старшего возраста опасаются, что не успеют сделать это вовремя и потеряют право на льготу или субсидию. Объясните, что осуществлять платежи можно онлайн – для этого не нужно ехать в банк или на почту.

Подключите к своему аккаунту в Личном кабинете YASNO один или несколько дополнительных лицевых счетов: это позволит решать вопросы, связанные с поставкой электроэнергии, не только за себя, но и за своих близких.

один или несколько дополнительных лицевых счетов: это позволит решать вопросы, связанные с поставкой электроэнергии, не только за себя, но и за своих близких. Если у вас есть ноутбук или смартфон, которыми вы не пользуетесь, возможно, они будут полезны вашим родителям, пожилым одиноким соседям или знакомым, чтобы общаться через интернет и решать все коммунальные вопросы онлайн, делать интернет-заказы. Поделитесь с ними!

"Онлайн-сервисы помогают экономить время, а в нынешних условиях – спокойствие и здоровье. Мы призываем своих клиентов помочь старшим родственникам и соседям в переходе на дистанционные каналы связи. Сервисы YASNO удобные и простые в использовании. И хотя сейчас наши энергоофисы прекратили очное обслуживание, мы делаем все для качественного дистанционного обслуживания. Мы увеличили количество электронных адресов и контактных телефонов для удобства клиентов. Они опубликованы на сайте yasno.com.ua", - рассказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.

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