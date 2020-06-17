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Яйца, газ и задержания: фото и видео столкновений под Офисом Зеленского

17 июня, 12:33

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Провокаторы даже начали распылять газ, но их быстро усмирили

На улице Банковой в Киеве активисты пикетировали Офис президента Украины. Также в центр Киева стянули и силовиков. В какой-то момент мирный митинг перерос в столкновения с полицией, начались задержания. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места событий.

Под ОПУ пришли митинговать сторонники Анатолия Шария с требованием выполнения прав журналистов, а представители праворадикальных организаций собрались протестовать против Шария.

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После того, как ситуация между сторонами начала накаляться, сторонников Шария забросали яйцами: полиция стала оттеснять противников акции и началась толкотня. В результате столкновений противников акции Шария и полиции начались задержания.

Видео: PavlovskyNews
Видео: Сегодня

После события на Банковой митинг Шария отправился в сторону Министерства внутренних дел, однако по ходу шествия колонны продолжились стычки и задержания, в ход пошел слезоточивый газ. Стало известно, что газ распыляли провокаторы

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Видео: grishyn/Telegram

В свою очередь в полиции Киева еще перед началом акции заявляли, что не исключены агрессивные действия между участниками протестов, и обратились с просьбой соблюдать закон.

"Полиция – вне политики. Независимо от предпочтений участников акции мы будем действовать в рамках своей компетенции и соответственно реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства", – заявили в полиции.

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Позже в полиции сообщили, что около 12:00 агрессивно настроенные молодые люди бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца (к МВД), и применили слезоточивый газ. Полицейские мгновенно отреагировали и задержали нескольких человек. Сейчас их доставляют в территориальное управление полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время в Киеве участились акции протеста с драками. Так, 12 июня в Шевченковском суде произошла стычка активистов с полицией, люди пытались прорваться на заседание.

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Киев протесты митинг полиция столкновения Офис президента

Источник: Сегодня

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