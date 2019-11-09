"Язык красоты и добра": Зеленский тепло поздравил украинцев с Днем письменности

/ Фото: president.gov.ua

Реклама

Президент Владимир Зеленский поздравил сограждан с Днем украинской письменности и языка.

Теплое поздравление было выложено на официальных страничках главы государства в соцсетях.

Он напомнил, что украинский язык пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее.

"Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем.

Украинский язык – невероятен.

Это язык красоты, добра и достоинства.

И он никогда не должен стать причиной раздора.

Украинский язык должен объединять.

Ради одного – светлого будущего Украины и ее граждан!

С Днем украинской письменности и языка!", – говорится в приветственном обращении Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский признался, что хотел бы усовершенствовать уровень владения украинским.

"Уровень украинского языка, по моему мнению, растет. Я знаю, что есть ошибки с ударениями и некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Возможно, и нельзя знать язык на сто процентов. Но я пытаюсь его знать, практика, больше говорить, лучше с умными людьми. Я общался с человеком на русском языке и иногда забывал слова, и говорю человеку, который рядом со мной, украинское слово и спрашиваю, как это сказать по-русски. То есть иногда уже есть и такие примеры", – сказал Зеленский в интервью "Откровенно с президентом" за рулем автомобиля Tesla.

Напомним, накануне Дня украинской письменности и языка в Украине прошел Диктант национального единства, где можно было проверить свои знания языка онлайн.

Новости "Сегодня" также сообщали, как проверить результаты Всеукраинского диктанта 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама