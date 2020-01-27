Є останні знижки "Від Морозків", брати будете?

Перший місяць 2020 року добігає кінця, а разом із ним – і велика акція "Від Морозків"* від роботизованих аптек. Тільки до 30 січня триває знижка на противірусні засоби, контрацептиви, вітаміни, дитяче харчування й інші потрібні товари. Не чекайте завершення акції чи закінчення домашніх запасів. Купуйте аптечні товари, поки на них можна зекономити до 25%.

Акція в аптеках "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека Шар@" стартувала ще в минулому році. Покупці підвищували імунітет перед новим роком, лікувались від застуди після свят та збирали аптечку в подорож на майбутнє. Але зараз акція завершується. Можете ухопити останні аптечні знижки зараз або ніколи.

Впродовж двох місяців діяли акційні ціни на препарати, засоби гігієни, дієтичні добавки й інші продукти. Але до кінця сезону великих знижок залишилось всього 6 днів. Скористайтесь останнім шансом та завітайте в "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка", "Благодія", "Аптека Шар@". Купуйте потрібні товари зі знижкою до 25%.

Тільки з 1 грудня 2019 року по 30 січня 2020 року діє знижка на більш, ніж 200 товарів. Серед акційного асортименту можна знайти товари для дітей та дорослих. В роботизованих аптеках є все, починаючи від засобів гігієни й закінчуючи лікарськими засобами.

Акція в роботизованих аптеках завершується, але на роботі помічника PharmBot знижки ніяк не позначаються. Техніка працює постійно, тому в торгових залах немає довгих черг. Техніка шукає товар на полиці та подає необхідну кількість упаковок. Людина може втомлюватись, погано себе почувати та робити помилки. А робот працює без відпочинку. На те, щоб знайти товар на полиці, він витрачає всього 7 секунд. Ви тільки встигнете викреслили позиції зі списку покупок та навіть не помітите, коли замовлені упаковки опиняться перед вами.

Якщо переживаєте, що прийдете в аптеку та забудете купити щось потрібне, можете сформувати покупки заздалегідь. Зателефонуйте до аптечної довідки за номером 5900, зробіть попереднє замовлення, скажіть оператору, куди вам зручно прийти за товарами.

Нагадуємо, грандіозна акція в роботизованих аптеках передбачає знижки до 25%. Можете економити, купуючи дитяче харчування, контрацептиви, ліки та інші потрібні товари. Але не баріться – акція завершується менше, ніж за тиждень! Знижки діють тільки до 30 січня 2020 року.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток, знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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