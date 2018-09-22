ЮНЕСКО сообщает о притеснениях украинского языка в Крыму

После 2014 года на полуострове практически не осталось школьников, которые учатся на украинском языке

В результате российской оккупации Крыма на полуострове практически не осталось школьников, которые учатся на украинском языке.

Об этом сообщают в украинском МИДе, ссылаясь на доклад генсекретаря Одри Азуле, публикуемый дважды в год, согласно принятому исполнительным советом ЮНЕСКО решению "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)".

В документе приводятся факты грубых нарушений оккупационными властями прав украинцев и крымских татар в отношении образования, использования родного языка и свободы СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Вещание СМИ на Крым станет на 75% украиноязычным

"Несмотря на приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, которым Россия была обязана обеспечить доступность образования на украинском языке, оккупационные власти продолжают уничтожать систему образования для украиноязычного населения. Так, сравнительно с 2014 годом количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось на 98%", – отмечают в МИДе.

Кроме того, в докладе говорится о невозможности доступа украинских властей к своим объектам культурного наследия, памятникам, музеям и научным центрам, а также о незаконных археологических раскопках и вывозе культурных ценностей с территории полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Где и как учат украинский язык в разных странах мира

Особую в ЮНЕСКО обеспокоены состоянием Ханского дворца в Бахчисарае, который из-за осуществляемых оккупантами так называемых "реставрационных работ", вследствие которых этот объект может утратить историческую и культурную аутентичность.

Доклад Азуле был основан на материалах, предоставленных Секретариатом ЮНЕСКО, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Советом Европы, Международным советом по сохранению памятников и достопримечательных мест, правозащитной организацией Amnesty International и украинскими властями.

Напомним, что об аналогичной проблеме сообщал и член Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

Как уже сообщалось, народный депутат Андрей Тетерук обратил внимание на антиукраинскую агитацию в ЮНЕСКО.

Также мы писали о пытках крымчан, которые говорят по-украински.