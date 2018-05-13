Украинские футболисты попали в ДТП в Беларуси: один ребенок погиб, шестеро ранены

У пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы, один из детей подключен к аппарату искусственного дыхания

В Беларуси сегодня, 13 мая, около 7 часов утра юношеская футбольная команда из Украины попала в ДТП на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь". Один ребенок погиб, еще шестеро детей с тяжелыми травмами доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

"У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – отмечено в сообщении.

Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков, в ее составе – нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты, из Минска – детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Для решения организационных вопросов и проведения консультации в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Сегодня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу.

"Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям", – сказал министр здравоохранения Валерий Малашко.

Напомним, в начале апреля в центральной части Канады произошло ДТП с участием автобуса молодежной команды хоккеистов.

Как сообщалось, в начале февраля этого года в селе Дидилов на трассе Киев – Чоп во Львовской области перевернулся автобус, который перевозил футбольную команду "Малинск" из Ровно.

Также в результате ДТП в Аргентине погибли три футболиста чилийской команды "Коло-Коло".