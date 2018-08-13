Юрист рассказывает, почему Гоструда штрафует компании за сотрудничество с фрилансерами

Ежегодно число фрилансеров в Украине растет. Так, по данным крупнейшего украинского фриланс-сервиса Freelancehunt в 2017 г. на площадке было зарегистрировано 220 тыс. фрилансеров, тогда как в 2016 г. эта цифра достигала всего 165 тыс. Но не стоит забывать, что здесь тоже существуют свои сложности, одна из которых – легальность такого заработка.

Так, например, недавно был случай, когда Государственная служба Украины по вопросам труда пришла с проверкой в черкасскую IT-компанию и обнаружила нарушения трудового законодательства по 11 сотрудникам, с которыми компания сотрудничала по гражданско-правовым договорам – на фрилансе. Сказать, кто прав, а кто виноват, в этой ситуации довольно сложно. В компании уверяют, что все документы у них были в порядке, а вот в Гоструда считают, что компания не должна была заключать гражданско-правовые договора с разработчиками, а вместо этого должна была принять их в штат по трудовому договору; сейчас фирме грозит большой штраф.

Дело в том, что фрилансеры часто сотрудничают по гражданско-правовому договору, в Гоструда же считают, что все физлица по умолчанию должны быть оформлены исключительно по трудовым договорам.

Татьяна Ященко, старший юрист EXPATPRO, детально рассказывает, почему происходит такая неразбериха. Проблема в подмене понятий, инспекторы Гоструда при проверке составляют акт и утверждают, что происходит фактический допуск сотрудника к работе без договорного оформления отношений, а не признают отношения трудовыми.

Но, по ее словам, стоит отметить, что в полномочия Гоструда вообще не входит признание отношений трудовыми, коммерческими или какими-либо другими, поэтому, служба в принципе не может определить тип отношений и на этом основании составить акт о нарушениях со стороны работодателей. Поэтому такие акты и наложение штрафа очень легко оспариваются в суде и признаются противоправными.

"Поскольку помешать Гоструда составить акт о выявлении каких-либо нарушений в сфере труда заказчику в момент проверки практически невозможно (более того, за недопуск к проведению проверки вообще предусмотрен отдельный штраф в трехкратном размере минимальной заработной платы), мы должны быть максимально готовы: к тому, чтобы заявить во время проверки о наличии иных договоров с подрядчиками;

к рассмотрению дела по составленному акту, которое должно проводить Гоструда;

к возможному дальнейшему обжалованию наложенного штрафа уже в рамках судебного процесса", – отмечает Ященко.

В судебной практике довольно часто отменяют наложенные штрафы, если предприятие может доказать, что сотрудничало с человеком по всем правилам и предоставит грамотно составленный договор.

"Таким образом, оформление отношений с фрилансером должным образом должно быть сделано с самого начала. Должен быть договор подряда, подписанные акты приема-передачи выполненных работ (предоставленных услуг), соответствующая налоговая отчетность", – подытожила Ященко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, каким бизнесом сегодня выгодно заниматься в Украине.

Более подробно о подводных камнях фриланс-занятости, читайте в материале сайта "Сегодня": Работа на фрилансе: что нужно знать и кого за это могут оштрафовать