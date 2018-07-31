Юристы рассказали, что нужно сделать, чтобы получить компенсацию за проблемы с авиарейсами

Если рейс задержали более чем на сутки, пассажира должны накормить, разместить в отеле и предоставить трансфер

В последние несколько недель Украина страдает от настоящего туристического коллапса. Украинцы, которые поехали на отдых за границу, долгое время на могли вернуться домой, другие не могли даже вылететь из страны, т.к. их рейсы постоянно переносились, задерживались или отменялись.

В том случае, если ваш рейс задержали более, чем на сутки, вас должны накормить, разместить в отеле, предоставить трансфер до гостиницы и обратно в аэропорт.

Но, очень важный момент – это сохранить чеки на все расходы, которые вы понесли по вине авиакомпании или же туроператора. Т.е. если отменили или существенно задержали рейс и вам пришлось покупать еду, медикаменты и снимать номер в гостинице – сохраняйте все эти чеки, потом на их основании можно потребовать компенсацию.

Правда, к этому тоже стоит подходить адекватно. Если вы решите снять номер люкс за баснословные деньги или поужинать в очень дорогом ресторане, суд, вероятнее всего, не удовлетворит ваш иск о возврате денег.

Также вам могут компенсировать расходы на альтернативный рейс. Например, если вам не сказали о переносе вылета и т.д., вследствие чего вы не попали на самолет, но купили билеты на альтернативный рейс – вам должны вернуть стоимость этих билетов. Помимо чеков обязательно сохраняйте билеты и посадочные талоны, чтобы подтвердить все случившееся.

"Если непонятно, что делать дальше, во-первых, нужно посмотреть, есть ли возможность улететь самостоятельно. Если задержка была больше 5 часов, уже можно улетать самостоятельно. Если есть информация о том, что рейс будет задержан, но, например, вас не селят в гостиницу, если есть такая возможность – можно самому поселиться в гостиницу, сохранить все чеки, в т.ч. чеки на питание, на транспорт до гостиницы и назад, а потом потребовать возмещения. Авиакомпания должна компенсировать такие расходы, если задержка была по ее вине. Если же пассажир не знает, по чьей вине произошла задержка, можно обращаться одновременно и в авиакомпанию, и к туроператору за разъяснениями и за компенсацией", – говорит юрист международной юридической фирмы Kinstellar Алексей Бурчевский.

Более детально о том, что же делать в таких ситуациях и как получить компенсацию, читайте в материале сайта "Сегодня": Проблемы в аэропортах: как добиться компенсации ущерба и что нужно знать об этом