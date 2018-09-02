Юристы рассказали, как будет работать новый закон о выезде ребенка за границу

Чтобы получить согласие от второго родителя на выезд с ребенком за границу, нужно будет направить письменное обращение.

Уже с 29 августа изменятся правила выезда детей за границу без согласия одного из родителей.

Раньше довольно частыми бывали случаи злоупотребления своим положением одного из родителей. Так, после развода родители могли не давать разрешения ребенку на выезд за границу и вообще всячески этому препятствовать.

"Ранее наблюдались частые злоупотребления, которые продолжаются и до сих пор, со стороны того из родителей, кто проживал отдельно, поскольку законодательством установлено равенство родителей в отношении вопросов, касающихся детей, в том числе и в вопросах выезда детей за границу. При этом, равенство соблюдалось даже в случае уклонения от оплаты алиментов. Для выезда с ребенком за границу в обязательном порядке нужно было получать разрешение второго родителя или же, а в случае если он его не давал добровольно, то получать такое разрешение необходимо в судебном порядке", – рассказывает Платон Даниленко, партнер Юридической фирмы EXPATPRO

Новый закон значительно увеличивает возможности для того из родителей, с кем непосредственно живет ребенок. Светлана Глущенко сообщает, что согласно новым правилам тот из родителей, с кем проживает ребенок, сможет выехать с ним за границу на срок до месяца без нотариального согласия другого родителя. Правда, для этого нужно решение суда или органа опеки и попечительства, которым подтверждается, что ребенок проживает с ним.

Тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, тоже может поехать с ним заграницу, если у него нет задолженностей по алиментам, и он получит нотариально заверенное разрешение родителя, с которым непосредственно проживает ребенок.

"В соответствии с ч. 5 ст. 157 Семейного кодекса Украины, тот из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок или по выводу органов опеки и попечительства подтверждено (определено) место проживания ребенка, получает право самостоятельно решать вопросы относительно временного выезда ребенка за пределы Украины, на срок не более одного месяца, с целью лечения, получения образования, участия в детских соревнованиях, фестивалях, научных выставках, олимпиадах и конкурсах, других мероприятиях, оздоровления и отдыха за границей, в том числе и в составе организованных детских групп", – поясняет ситуацию юрист.

Но, в том случае, если ребенку нужно будет выехать за границу не в сопровождении одного из родителей, а в сопровождении другого человека (например, бабушки, тети и т.д.), нужно будет заранее получить нотариальное согласие. Если ребенка отправляют за границу менее, чем на месяц, хватит согласия только одного родителя, если же на больший срок, нужна бумага, которая подписана двумя родителями. Тем не менее, если ребенок даже едет на срок до одного месяца, второго родителя все равно нужно предупредить об этом.

Отметим, что для того, чтобы получить согласие от второго родителя, нужно будет направить письменное обращение. Если в течение 10 дней родитель не предоставит нотариально заверенного согласия, то для решения вопроса необходимо обратиться в суд, который рассмотрит дело по сокращенной процедуре.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" разбирался в том, какие пропускные пункты на границе с Европой называют лучшими и худшими.

Более детально о новом законе читайте в материале сайта "Сегодня": С ребенком за границу: что нужно знать родителям о новых правилах