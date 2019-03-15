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Юрий Крук о работе регионального офиса УСПП, о перспективах Черноморска, выборах и провокациях

Актуально
Сегодня, 18:21

Открытие регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черноморске – это новые возможности для города и региона

Фото: УНІАН
Фото: УНІАН.
Юрий Крук о работе регионального офиса УСПП, о перспективах Черноморска, выборах и провокациях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bd0/aeb/5c8bd0aeb993c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bd0/aeb/5c8bd0aeb993c.jpg Украина Открытие регионального отделения Украинского союза промышленников и предпринимателей в Черноморске – это новые возможности для города и региона

Портово-промышленный комплекс города имеет огромный инвестиционный потенциал. К тому же и у самого Черноморска есть все предпосылки встряхнуться от "спячки", в которой он находится последние лет десять.

Об этом в четверг, 14 марта, на пресс-конференции заявил журналистам вице-президент УСПП Юрий Крук, который возглавляет отделение союза в Черноморске. Он знает о реалиях города, поскольку до этого в его руках была судьба Черноморского порта, который он вывел в лидеры отрасли, а затем и судьба двух крупных инфраструктурных городских проектов, которые Юрий Крук успешно реализовывал на посту заместителя городского головы Черноморска.

"Если говорить о местной власти, то невозможно сегодня реализовывать проекты, не выходя на общеукраинский уровень. Тому есть примеры. Так, те проекты, которые я курировал – мостовый переход и проект по противооползневым сооружениям, – естественно требовали подключения депутатов Верховной Рады, руководства области, комитета по бюджету Верховной Рады и выхода на уровень Кабмина. Все это называется работа в системе вертикали власти. От киевского уровня и до местного", – сказал журналистам Юрий Крук, отвечая на вопрос о перспективах его участия в будущих местных выборах и выборах в Верховную Раду. И добавил, что "когда принимал предложение занять пост заместителя городского головы Черноморска, предполагалась преемственность от городского головы через определенное делегирование полномочий своему заму". Не увидев таких перспектив, Юрий Крук ушел в "свободное плавание", оставив свое присутствие в городе в виде деятельности фонда "Черноморск – флагман местного развития" и регионального отделения УСПП.

Помимо развития транспортно-промышленной сферы, одной из важных задач Юрий Крук считает развитие курортно-рекреационной инфраструктуры Черноморска.

"Наш город хоть и небольшой, но очень ухоженный, чистый, не загроможденный высотками, имеет километры прибрежной зоны. Это позволяет развивать рекреационную сферу. Но так случилось, что сейчас, помимо пляжей, туристической инфраструктуры, как таковой, в Черноморске нет, как нет и кинотеатра, торгово-развлекательного центра, конференц-зала для масштабных мероприятий", - говорит Юрий Крук.

Для развития города его команда готовит программу. Налажена коммуникация с руководителями транспортно-промышленных и других предприятий Черноморска. Это тот импульс, который город получит, чтобы идти по пути современного развития, соответствующего реалиям и возможностям 21-го века. Юрий Крук считает, что все это возможно, имея команду единомышленников, желающих менять ситуацию в городе.

На фоне созидательной деятельности Юрия Крука регулярно "выстреливают" фейковые публикации провокационного характера с целью дискредитации его персоны и членов его семьи. Обращаясь на пресс-конференции к журналистскому сообществу, он рассказал журналистам о последнем случае заказного "вброса" в СМИ.

"Недавно один так называемый информационный ресурс опубликовал якобы мое интервью, которое, как несвежий салат, состоит из подборки давних фейков, перемешанных для правдоподобности с моими реальными постами в соцсети, и приправил все это накануне выборов политическим соусом. Я официально заявляю, что не являюсь фигурантом каких-либо уголовных дел. Все мои интервью всегда дополнительно дублируются на моей странице в Facebook. Любой может на нее подписаться и всегда получать свежие новости о деятельности меня и моей команды, как говорится, из первых рук", – резюмировал Юрий Крук, добавив, что вся его деятельность – и в бизнесе, и на посту руководителя двух портов, и на службе в системе местного самоуправления – всегда была и остается прозрачной для людей.

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Тег УСПП, Юрий Крук, черноморск

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