За атаку в Керченском проливе военным РФ объявили о подозрении, названы имена
"На карандаш" СБУ попали два высокопоставленных российских военачальника
Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще семи российским военным, которые участвовали в нападении на корабли ВМС ВСУ в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Еще семи военнослужащим РФ сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны", – написала она.
По ее словам, следователями УСБУ в Одесской области 16 февраля 2019 года на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, которые причастны к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе. Под подозрение попали следующие военные РФ:
- генерал-полковник Дворников А.В. – командующий войсками Южного военного округа РФ;
- вице-адмирал Моисеев А.А. – командующий Черноморским флотом РФ;
- и еще пять военнослужащих-пограничников Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.
Напомним, спустя два дня после инцидента в Керченском проливе, 27 ноября, ряду российских силовиков сообщили о подозрении. Как сообщили в ГПУ, сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации.
Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть членов экипажа. Также был и захват судна – 24 члена экипажа оказались в заложниках. ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе.
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