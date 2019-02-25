За атаку в Керченском проливе военным РФ объявили о подозрении, названы имена

"На карандаш" СБУ попали два высокопоставленных российских военачальника

Фото: Facebook

За атаку в Керченском проливе военным РФ объявили о подозрении, названы имена //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b4/479/5c73b44790d30.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b4/479/5c73b44790d30.jpg 2019-02-25T11:25:00+02:00 Украина «На карандаш» СБУ попали два высокопоставленных российских военачальника

Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще семи российским военным, которые участвовали в нападении на корабли ВМС ВСУ в Керченском проливе 25 ноября прошлого года. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Еще семи военнослужащим РФ сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны", – написала она.

По ее словам, следователями УСБУ в Одесской области 16 февраля 2019 года на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, которые причастны к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе. Под подозрение попали следующие военные РФ:

генерал-полковник Дворников А.В. – командующий войсками Южного военного округа РФ;

вице-адмирал Моисеев А.А. – командующий Черноморским флотом РФ;

и еще пять военнослужащих-пограничников Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

Напомним, спустя два дня после инцидента в Керченском проливе, 27 ноября, ряду российских силовиков сообщили о подозрении. Как сообщили в ГПУ, сообщенные подозрения направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации.

Как известно, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть членов экипажа. Также был и захват судна – 24 члена экипажа оказались в заложниках. ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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