"За человеческое достоинство": Польша передала сестре Сенцова его премию

Сегодня, 00:51

Премия была присуждена украинскому режиссеру в конце октября


Премию Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство")  в субботу, 1 декабря, передали сестре Сенцова. Этим отличием польское государство выразило поддержку узнику Кремля, который стал символом борьбы за права человека, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Олег – действительно герой, герой, который не сломался под пытками. Герой, который мог бы избежать такой судьбы, но он не отступил от воих убеждений…Несмотря ни на что, он продолжает работать, и это удивительно. Даже сейчас он снимает фильм, буквально, по переписке с другим режиссером", – рассказала сестра украинского политзаключенного Наталья Каплан.

Как сообщалось, в конце октября незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом престижнейшей правозащитной награды – премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

А в середине ноября украинец получил премию Платформы европейской памяти и совести.

Ранее глава МИД Польши заявил, что в России растет количество украинских политзаключенных.
Польша, премия, поддержка, Сенцов

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"Сегодня"

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