За что придется заплатить в больнице: список медуслуг для украинцев

Больницы в Украине официально могут выставить счет за лечение. Существует 39 медицинских услуг, за которые государственные и коммунальные медучреждения могут брать плату (в отличие от медуслуг, за которые платит Национальная служба здоровья Украины). Этот список еще в 1996 году постановлением утвердил Кабмин. Однако с начала медреформы в перечень добавили немало новых пунктов.
За какие медуслуги больницы могут просить деньги, разбирался сайт "Сегодня".
От массажа до лечения сексуальных расстройств
Больницы могут предлагать пациентам дополнительные медуслуги и брать за них деньги. Их стоимость определяет само медицинское учреждение. Как правило, это услуги, без которых здоровью и жизни человека ничего не угрожает. Например, косметологическая помощь, массаж и бальнеологические процедуры (лечение минеральными водами или грязями).
Среди платных услуг – обследования, консультации и лечение больных с сексуальными расстройствами, если они не вызваны тяжелыми психическими проблемами.
Деньги возьмут за анонимное лечение пациентов с болезнями, которые передаются половым путем, а также больных алкоголизмом и наркоманией. Сюда не относятся обследования на ВИЧ и СПИД – они покрываются программой медицинских гарантий. Также в перечне – лечение бесплодия, включая хирургические методы, искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона.
Какие еще услуги в больницах платные:
- лечение заикания у взрослых;
- консультирование и лечение пациентов с голосовыми расстройствами и заболеваниями голосового аппарата;
- искусственное прерывание беременности, кроме абортов по медицинским и социальным показаниям;
- медосмотры для получения визы; профосмотры при принятии на работу и для получения водительского удостоверения; на ношение оружия и периодические профосмотры;
- протезирование, в том числе зубное, слуховое и глазное;
- коррекция зрения при помощи очков и контактных линз;
- стоматологическая помощь;
- пребывание в стационаре родителей для присмотра за ребенком старше шести лет, если состояние больного ребенка не критическое;
- санаторно-курортные услуги;
- профилактические прививки перед выездом за границу;
- прививки вне календаря профилактических прививок;
- диагностика, профилактика и лечение в кабинетах нетрадиционной и народной медицины;
- продажа компонентов и препаратов, изготовленных из донорской крови;
- выдача бланков личной медицинской книжки;
- выдача копии медицинской справки, выписки из истории болезни;
- продажа радиофармпрепаратов.
Все перечисленные медуслуги платные не первый год. Большинство из них находятся в списке платных услуг с 1996 года. Однако с началом медицинской реформы их расширили.
Что добавили в список платных медуслуг
В Украине с 1 апреля запускается программа медицинских гарантий. Это перечень услуг в больницах, за которые заплатит Национальная служба здоровья Украины. Пациентам придется соблюдать некоторые правила, чтобы получать медицинские услуги бесплатно. Поэтому в список платных услуг добавили:
- лабораторные, диагностические и консультационные услуги по обращению пациента без направления врача. (Чтобы лечиться бесплатно, надо получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация).
При этом без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также не нужно направление к стоматологу (но бесплатными его услуги не будут – государство оплатит стоматологические услуги только детям до 16 лет). Бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях.
- медпомощь больным на дому, в частности с применением телемедицины. (С помощью телемедицины, например, фельдшер может сделать электрокардиограмму пациенту и отправить кардиологу в электронном виде, а тот удаленно напишет свое заключение и даст консультацию);
- медобслуживание по договору со страховыми организациями;
- медобслуживание для иностранцев;
- микробиологические, паразитологические, молекулярно-генетические, химические, токсикологические или физические исследования, которые не относятся к медицинской помощи населению;
- медобслуживание без направления в научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук;
- помощь в медучреждениях при МВС.
При этом, платных услуг в больнице не может быть более 20% от объема всех медуслуг. Об этом говорится в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения". Эта норма будет действовать до 2024 года – затем платных услуг может стать больше.
За что заплатит государство
Национальная служба здоровья заплатит за все, что входит в программу медицинских гарантий. Это первичная, специализированная и высокоспециализированная медицина, паллиативная медпомощь, роды, лечение детей до 16 лет и реабилитация. Это достаточно обширный список: от простого лечения гриппа до сложных операций, например, шунтирования аорты.
Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить больницам по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.
За что заплатит НСЗУ
- острый мозговой инсульт и инфаркт миокрада;
- роды;
- помощь новорожденным при сложных неонатальных случаях;
- амбулаторное лечение у узких врачей;
- хирургические операции в стационарных условиях и стационарное лечение без проведения операций;
- диагностика и лечение онкозаболеваний;
- психиатрическая помощь;
- лечение туберкулеза;
- диагностика и лечение людей с ВИЧ;
- паллиативная медпомощь.
Требовать доплатить или докупить что-то медучреждения не могут. Это будет нарушением договора с НСЗУ и больница рискует потерять финансирование. Поэтому, если медики будут просить доплатить за то, что платит НСЗУ – нужно звонить на горячую линию 16-77.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что врачи говорят насчет моды ходить в холодное время года с голыми щиколотками. Подробности – в сюжете.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк