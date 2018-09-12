В МВД заявили о небывалом прорыве в борьбе с домашним насилием — вступил в силу ведомственный приказ №654, который, по мнению руководства министерства, позволит мгновенно помогать жертвам. Копы смогут при необходимости выдворять обидчика из жилья — без суда, прямо на вызове.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Как заявила замминистра внутренних дел Татьяна Ковальчук, отныне полицейские, которые приедут на вызов, смогут сразу позаботиться о безопасности жертвы — приказ позволяет выписать обидчику срочное предписание.

"Оно обязывает правонарушителя покинуть место проживания (пребывания) пострадавшего лица. Такое предписание содержит запрет на вход и пребывание в этом месте и как-либо контактировать с пострадавшим лицом. Новации позволят немедленно ликвидировать угрозу жизни и здоровью для пострадавшего человека", – пояснила Ковальчук.

Предписание может содержать следующие мероприятия: обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица, запрет на вход и пребывание в месте жительства (нахождения) пострадавшего лица, запрет любым способом контактировать с пострадавшей лицом.

РИСКИ

Однако оптимизм МВД разделили далеко не все. В соцсетях разгорелись бурные дискуссии о том, что выдворение человека из его жилья на 10 дней (согласно предписанию) окажется на руку аферистам, которые захотят завладеть недвижимостью либо имуществом в момент отсутствия владельца.

"Часто адвокаты при разделе имущества в процессе развода рекомендуют женщинам писать как можно больше заявлений на своих мужей как в полицию, так и в иные структуры с целью давления на суд", — комментирует тему один из пользователей. Другие пользователи высказывали опасения, что выдворенный из своего жилья человек, оказавшись на улице и будучи "на адреналине" может совершить новое преступление: "Чтобы был порядок, то нужно задерживать таких лиц на сутки-трое без решения суда, по решению полицейского".

К дискуссии в интернете подключились и полицейские. Одни высказали опасения, что новшество так и останется на бумаге, другие парировали, что предписания помогут многим пострадавшим, а обидчиков заставят задуматься над своим поведением.

"Сегодня" пообщалась с несколькими полицейскими, которые уже ознакомились с новым приказом.

"Я считаю, что более эффективным стали бы не ограничения для обидчика, а предоставление временного приюта для пострадавшего человека. Предписание должно быть крайним механизмом", – говорит полицейская Оксана Санагурская.

Другие копы нам сообщили, что задерживать человека будут лишь в том случае, если увидят с его стороны агрессивные действия, которые несут угрозы жизни и здоровью для них или заявителя. При этом уточнили, что нарушитель, которому вынесено предписание покинуть жилье, должен уведомить полицию о своем новом временном местопребывании. Куда должен направляться изгнанный из квартиры дебошир — под забор, к друзьям, на лавочку в сквер — приказ не регламентирует.

Сейчас, по словам патрульных, процедура иная.

"Приехав на такой вызов, мы в большинстве случаев задерживаем дебоширов, отвозим их в участок, дальше с ними разбираются там. Когда дурь у него уляжется, его отпускают домой", — пояснил нам один из патрульных полицейских.

При этом уточнил, что норма о предписании была и раньше – в виде статьи в админкодексе, только при этом копы не выписывали таких документов. Штраф за его неисполнение – от 170 грн до админареста на 7 дней.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Юристы считают, что приказ нарушает права человека.

"Неприкосновенность частного жилья и частной жизни гарантирована Конституцией, приказ же ограничивает эти права", — говорит адвокат Иван Либерман. По его словам, без участия суда решение о предписании принимать нельзя. "Полицейский может ошибаться, быть уставшим, иметь определенную заангажированность или просто жить в этом районе — в общем может субъективно подойти к вынесению предписания", — рассуждает эксперт. Либерман, как и многие, уверен в том, что приказ создает благодатную почву для афер: "Человек — владелец жилья, его сожительница пишет на него жалобу в полицию — его выселяют на улицу. За это время преступники могут вынести все из его квартиры".

Тем не менее юрист указывает, что идея правильная, но должна быть существенно доработана: "Приказ можно было бы привести к американским нормам: там полицейские могут ограничить доступ к конкретному пострадавшему, но не к помещению. Причем на короткое время: например, на три часа. За это время они немедленно обращаются в суд, где устанавливается, действительно ли есть основания применять к человеку такое ограничение". Также по мнению адвоката, из-за такого приказа суды могут завалить делами по отстаиванию своей чести и достоинства и опровержения клеветы: "Да, кого-то признают виновным в насилии, но будет и часть признанных невиновными. Эти люди смогут подавать в суд против тех, кто их оклеветал, кто нарушил их нормальный способ жизни, и запрашивать от 100 до 300 тыс грн морального ущерба".

В то же время Либерман указывает и на некоторые нюансы обозначения вины агрессоров: "Наш суд привык просто ссылаться на протокол полицейского – считается, что протокол является безоговорочным фактом. Я считаю, этого недостаточно – показания полицейского должны быть обязательно подкреплены надлежащими доказательствами: материалом, зафиксированым нагрудным видеофиксатором. Только тогда суд может опираться на эти показания. То есть вина агрессора в суде должна быть подтверждена не только ведомостями из запрещающего предписания, но и видеодоказательствами. Это нужно, чтобы судья увидел, правда ли это агрессор, как он себя вел и не нарушил ли процедур сам полицейский. Также это все должно быть в обязательном присутствии того, кого обвиняют в домашнем насилии и чьи права в связи с этим ограничивают. Сегодня же такие решения часто принимают заочно на основании протокола полицейского без самого нарушителя".

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказывали о том, где жертвам насилия искать помощи. Кроме того, совместно с экспертами корреспонденты выяснили, что причина нездоровых семейных отношений кроется в пагубных общественных установках.

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