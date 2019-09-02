За донос о взятке заплатят: все о новых методах борьбы с коррупцией в Украине

Соседи за помощь в борьбе с коррупцией платят до 500 долларов, а эксперты говорят о создании нового органа

Коррупция. У президента предлагают награждать за доносы / Фото: Сергей Ревера, Сегодня

В команде президента Владимира Зеленского хотят поощрять деньгами обличителей коррупции. "Сегодня" выяснили, сколько можно заработать на доносе и решит ли это проблему коррупции в Украине.

Награда

О том, что в Офисе президента всерьез занялись разработкой правил защиты доносчиков на коррупционеров, стало известно вчера. По словам замглавы ОП Руслана Рябошапки, обличителям коррупционеров хотят гарантировать защиту, конфиденциальность, а также материальное вознаграждение. Оно может составить 10% от суммы возмещенных государству убытков или непосредственно взятки. При этом Рябошапка еще месяц назад отметил: усиление защиты обличителей — это один из приоритетов Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

Это не первый раз, когда руководство страны хочет подтолкнуть украинцев жаловаться правоохранителям на коррупцию. В 2016-м группа из 15 народных депутатов уже регистрировала подобную норму в Раде. Среди прочего, там предусматривалось наказание для чиновников, которые раскрыли имя обличителя — за такой проступок их могли наказать штрафом в 6800 грн и запретить занимать на год определенные должности. Работодателя, который уволил человека за то, что он заявил о коррупционном преступлении у себя на работе (или его родственника), хотели наказывать куда более солидным штрафом — 51 тыс. грн. Если же уволили беременную женщину или родителя-одиночку, то штраф мог составить 85 тыс. грн. Наконец, по законопроекту, информаторов нельзя было экстрадировать из Украины. Была там также и норма о награде в 10% от возвращенных в бюджет денег. Но этот документ так и не добрался до сессионного зала. В прошлом году Нацагентство по предотвращению коррупции предложило принять аналогичную норму.

Противовес

Политолог Руслан Бортник считает, что идея стимулировать разоблачение коррупции гривней — разумная.

"Но это при неправильной реализации может превратиться в инструмент сведения политических и личных счетов, борьбы за место на карьерной лестнице. Есть шанс превратиться в страну доносов. Сама идея правильная, но мне кажется, сама выплата должна быть отложена как минимум до финального решения суда. Ну и обязательно должен быть продуман механизм, чтобы украинцы не спекулировали такой возможностью. То есть должна быть ответственность и для тех людей, которые сообщают о коррупции, а ее не выявляют", — объясняет он.

Медиаюрист Роман Головенко, который работал над нормой 2016 года, отмечает, что практика платить деньги обличителям существует во многих государствах:

"Угрозы от этого вознаграждения я не вижу. Может быть, что человек станет обличителем ради денег, но это лучше, чем если бы он вступил в сговор с коррупционером".

А вот юрист Михаил Каменев говорит, что в первую очередь нужно подумать о защите обличителей:

"В США существует система защиты свидетелей. У нас с этим серьезная проблема. Поэтому нужно сначала создать специальный орган, который будет этим заниматься. Хорошо, конечно, получить вознаграждение, а потом, извините, лежать где-то в лесу".

Актуальная защита

Сегодня обличителей охраняет закон "О предотвращении коррупции". В документе говорится, что они могут сообщать о коррупции анонимно, а раскрыть личность можно только с согласия обличителя. Если же человеку или его имуществу грозит опасность, он может рассчитывать на госохрану. При этом самого обличителя нельзя уволить, пока идет проверка предоставленных им данных. Если из-за донесения его все же уволили и он не хочет восстанавливаться на прежнем месте, то обличитель может рассчитывать на компенсацию, равную среднему заработку за полгода.

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Соседи: за два года 146 тысяч долларов

Практика стимулирования информирования о коррупции не нова и существует во многих государствах. Например, в соседней Беларуси жителям, которые помогают разоблачать взяточников, деньги начали платить в феврале 2016-го. Тогда же в местной Генпрокуратуре отметили: примерно в 30—50% случаев коррупционные преступления выявляются по сообщениям населения. Правда, сумма вознаграждения не очень большая — 300 долларов, если нарушение не относилось к особо тяжким, и 500 долларов в противном случае. Также обличитель может рассчитывать еще на 100 долларов, если предоставление информации потребовало от него расходов. При этом налогами эти выплаты не облагаются.

Другой пример — Казахстан. Здесь деньги выдают уже после того, как подозреваемый был осужден и приговор вступил в силу. Сумма вознаграждения может составлять до 700 долларов. Правда, в местном агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции говорят: если информация не подтвердилась, является клеветой, порочит честь и достоинство человека, то уже сторону, заявившую о факте коррупции, будут привлекать к ответственности. В агентстве также говорят о суммах, которые заработали казахстанцы. В 2017-м о коррупционных преступлениях заявили 226 человек, а сумма вознаграждений составила больше 76 тыс долларов. В прошлом году плату за доносы получили 185 человек. Общая сумма выплат также оказалась скромнее — 70 980 долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Зеленский сообщил о новой коррупционной схеме в "оборонке" на 300 млн долларов. Команда президента уже передала соответствующие материалы в правоохранительные органы.

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