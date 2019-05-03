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За год ООС Нацгвардия задержала более тысячи человек на Донбассе

3 мая, 10:56

Нацгвардейцы принимают активное участие в Операции объединенных сил – не только на блокпостах, но и на передовой

Фото: facebook.com/NGUmainpage
Фото: facebook.com/NGUmainpage.

В Национальной гвардии рассказали об успехах за год проведения операции Объединенных сил – бойцы задерживали нарушителей, боевиков, изымали оружие и воевали, сообщает пресс-служба НГУ.

Уже год бойцы Нацгвардии выполняют задачи по назначению в составе Объединенных сил: это несения службы на стационарных и мобильных блокпостах, охрана взводных опорных пунктов, важных государственных объектов, охрана общественного порядка, органов судопроизводства, конвоирование спецконтингента, прикрытие государственной границы с Российской Федерацией, осуществление контрдиверсионной борьбы, участие бойцов батальонной тактической группы в оборонительных действиях на линии соприкосновения.

Также в НГУ отмечают успехи подразделений за время ООС. Так, были задержаны 1373 человека, из них по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины – 616 (по подозрению участия в деятельности незаконных вооруженных формирований – 418); изъято 32 единицы оружия, девять мин и снарядов, 3135 патронов различных калибров, 32 запала к гранатам, 2200 взрывчатых веществ, 1153 килограмма наркотических веществ, девять транспортных средств, изъято 35 украденных вещей.

Как мы уже писали, командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что начался новый этап вооруженной борьбы за свободу Украины. Он также подчеркнул, что в сжатые сроки была начата работа по формированию Объединенных сил.

Новая военная операция на востоке Украины началась 1 мая 2018 года и была достаточно успешной. Генерал также рассказал, сколько освобождено территорий за год проведения ООС, и сколько очищено территорий от снарядов и мин.

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Тег Донбасс, нацгвардия, ООС

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