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  1. Последние новости Украины

За границей на карантине пребывают более 170 украинцев: подробности

29 марта, 09:59

Тина Наринецкая

Большинство из них изолированы в Польше

За границей на карантине из-за пандемии коронавируса находится 171 украинец. Они изолированы в 15 странах мира, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Итак, украинцы пребывают в следующих странах:

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  • Польша – 107
  • Бразилия – 16
  • Италия – 10
  • Вьетнам – 9
  • Румыния – 5
  • ОАЭ – 3
  • Нигерия – 2
  • Австралия – 1
  • Азербайджан – 1
  • Бельгия – 1
  • Катар – 1
  • Китай – 1
  • Молдова – 1
  • Нидерланды – 1
  • Россия – 1.

Напомним, в Украину сегодня, 29 марта, из Нью-Йорка прилетели 359 украинцев. Спецрейс прибыл в Киев.

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Кроме того, ранее в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в стране зафиксировали уже девять летальных случаев от COVID-19. Кроме того, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров, в общем в Украине подтвердили 356 случаев заражения.

Также мы рассказывали, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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