За границей на карантине пребывают более 170 украинцев: подробности

Большинство из них изолированы в Польше

За границей на карантине из-за пандемии коронавируса находится 171 украинец. Они изолированы в 15 странах мира, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Итак, украинцы пребывают в следующих странах:

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Польша – 107

Бразилия – 16

Италия – 10

Вьетнам – 9

Румыния – 5

ОАЭ – 3

Нигерия – 2

Австралия – 1

Азербайджан – 1

Бельгия – 1

Катар – 1

Китай – 1

Молдова – 1

Нидерланды – 1

Россия – 1.

Напомним, в Украину сегодня, 29 марта, из Нью-Йорка прилетели 359 украинцев. Спецрейс прибыл в Киев.

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Кроме того, ранее в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в стране зафиксировали уже девять летальных случаев от COVID-19. Кроме того, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров, в общем в Украине подтвердили 356 случаев заражения.

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