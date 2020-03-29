За границей на карантине пребывают более 170 украинцев: подробности

За границей на карантине из-за пандемии коронавируса находится 171 украинец. Они изолированы в 15 странах мира, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Итак, украинцы пребывают в следующих странах:
- Польша – 107
- Бразилия – 16
- Италия – 10
- Вьетнам – 9
- Румыния – 5
- ОАЭ – 3
- Нигерия – 2
- Австралия – 1
- Азербайджан – 1
- Бельгия – 1
- Катар – 1
- Китай – 1
- Молдова – 1
- Нидерланды – 1
- Россия – 1.
Напомним, в Украину сегодня, 29 марта, из Нью-Йорка прилетели 359 украинцев. Спецрейс прибыл в Киев.
Кроме того, ранее в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в стране зафиксировали уже девять летальных случаев от COVID-19. Кроме того, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров, в общем в Украине подтвердили 356 случаев заражения.
Также мы рассказывали, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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