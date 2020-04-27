За границей от COVID-19 лечат более 160 украинцев: что о них известно

Больше всего украинцев борются с инфекцией в Италии

Зараженных коронавирусной инфекцией граждан Украины лечат в 16 странах мира. Сейчас за рубежом с COVID-19 борются 163 наших граждан, сообщили в пресс-службе украинского МИД.

Больше всего наших соотечественников спасают в Италии – там их 121. 12 украинцев лечатся в Греции, шесть – в Чехии, по четыре – в Германии и Испании. 44 наших соотечественников уже удалось излечить от инфекции. Больше всего выздоровевших в Греции – 10 человек.

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К сожалению, семерых украинцев за границей спасти не удалось – вирус унес их жизни.

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Отметим, что уровень заражения COVID-19 в Украине вторые сутки почти одинаков. По данным пресс-службы Минздрава, 26 апреля в Украине лабораторно подтвердили 8617 случаев COVID-19. Из них – 209 летальных, а 840 пациентов выздоровели.

Кроме того, на днях Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая без каких-либо послаблений. Страна постепенно может начать выходить из него только в середине мая.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

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