За границей от коронавируса лечат более 30 украинцев: подробности

Борьба с коронавирусной инфекцией для украинцев идет не только внутри страны, но и за ее пределами. Сейчас за границей от COVID-19 лечатся 34 гражданина Украины, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Украинцы проходят лечение в таких странах:

Италия – пять человек

Доминиканская Республика – четыре человека

Польша – четыре человека

Австрия – три человека

Нигерия – два человека

По одному украинскому гражданину проходят лечения в Бельгии, Великобритании, Испании, Сербии, ОАЕ, США, Швеции, Швейцарии, Германии, Таиланде, Нидерландах и на Сейшельских островах.

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Кроме того, 10 украинцев за границей уже выздоровели от коронавируса, жизни четырех женщин спасти не удалось. Также еще более 13,6 тысячи людей ждут эвакуации в Украину.

Напомним, сегодня ночью, 3 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с пандемией коронавируса. Страны призвали "активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии".

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 2 апреля и все подробности".

Как в Европе тестируют вакцины от коронавируса – смотрите в сюжете:

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