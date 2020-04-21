За границей от коронавируса вылечили полсотни украинцев: подробности

За рубежом от коронавирусной инфекции COVID-19 удалось вылечить 50 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Итак, выздоровели наши граждане в таких странах: Бельгия – 1, Великобритания – 1, Греция – 22, Доминиканская Республика – 4, Египет – 1, Италия – 2, Нигерия – 2, Нидерланды – 1, ОАЕ – 1, Польша – 6, Португалия – 1, Таиланд – 1, Германия – 1, Швеция – 1, Швейцария – 1, Япония – 4.

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Жизни семи украинцев за границей вирус таки унес. На данный момент от COVID-19 за рубежом лечат 152 наших граждан. Больше всего их в Италии – 121 человек и в Чехии – 6 человек.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая. При этом он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Кроме того, по его словам, Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах.

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