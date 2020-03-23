Границу Украины пересекли 22 тысячи человек, у одного обнаружили коронавирус

В страну въехали более 15 тысяч человек, выехали более семи тысяч

На границах Украины за сутки оформили более 22 тысяч человек. Из них въехали в страну свыше 15 тысяч, причем 13 тысяч – это украинцы, вернувшиеся на Родину. У одного из пассажиров экспресс-тест подтвердил наличие коронавируса.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В пункте пропуска аэропорта "Борисполь" при оформлении на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Пограничники заверили, что больного сразу же направили в инфекционное отделение больницы.

Сейчас готовят прибытие два эвакуационных поезда – из Польши и Латвии. Один из них, "Перемышль – Киев" примут во Львовской области пограничники Мостиского отряда, а поезд "Рига – Киев" оформят военные контрольно-пропускного пункта "Киев".

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Также сообщается, что в зоне операции Объединенных сил на Донбассе разрешили пересечь линию разграничения в обоих направлениях почти 100 гражданам, а админграницу Крыма пересекли 215 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украину прибыл армейский самолет с тестами и масками из Китая. В Офисе президента заверили, что медицинские средства будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски, будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

Видео: facebook.com/kirill.timoshenko

В свою очередь в Минздраве рассказали, кто вправе использовать экспресс-тесты на коронавирус. В ведомстве отмечают, что тестирование будут проводить в случае подозрения на COVID-19 только врачи определенных учреждений здравоохранения. Медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

По состоянию на 23 марта в Украине было лабораторно подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, из которых три случая – с летальным исходом. При этом один пациент вылечился.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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