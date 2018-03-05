За iPhone может получить до 10 лет: сыну замминистра сообщили о подозрении

Сегодня, 12:57

Санкция статьи, по которой он подозревается, предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы

Владимир Ковтунец. Фото: из открытых источников
Владимир Ковтунец. Фото: из открытых источников

Подозреваемого в нападении на курьера сыну заместителя министра образования Владимира Ковтунца – Михаилу – вручили подозрение и теперь рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для него и других фигурантов разбоя.

Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, подозрение было вручено еще 3 марта.

"Указанное лицо является третьим фигурантом в уголовном производстве, которое начато по факту разбойного нападения на курьера интернет-магазина. Касательно обстоятельств нападения известно и установлено следствием, что указанные три человека, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин телефон IPhone 8+, и когда курьер привез его на место встречи, совершили нападение. В настоящее время всем трем объявлено подозрение. Касательно фигурантов уголовного производства решается вопрос об избрании им меры пресечения", – рассказала Максимец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спикер киевской прокуратуры добавила, что Михаил Ковтунец подозревается по ч. 2 ст. 187 ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса. Санкция статьи предполагает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее произошел еще один резонансный случай с участием сына другого чиновника – народного депутата Игоря Попова. Вооруженный подросток вместе с подельником пытался ограбить продуктовый магазин на Оболони в Киеве. Полиция открыла уголовное производство по статье "Разбой".

В соцсети Попов признался, что его сын совершил правонарушение и заявил, что не намерен никуда обращаться, а виновные должны понести наказание.
разбой, сына, iphone, замминистра, курьер, подозрение

Вы сейчас просматриваете новость "За iPhone может получить до 10 лет: сыну замминистра сообщили о подозрении". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Ограбление магазина на Оболони. Фото: скриншот

Ограбление с участием сына нардепа: прокуратура сообщила подросткам о подозрении

27 Ноября 2017, 19:38

Санкция статьи, по которой объявлено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества

Происшествия

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Киевской области разбойники жестоко пытали пенсионеров

27 Января, 17:07

Грабители отбирали у пожилых людей деньги и ценности
Загрузка...

Донбасс

Фото: pushkinska.net

На Донбассе бандиту-псевдодобровольцу дали шесть лет тюрьмы

2 Февраля, 16:09

Мужчина в составе преступной группы совершил ряд преступлений

Днепр

Фото: Нацполиция

В Днепре двое налетчиков отняли у женщины 50 тысяч долларов

23 Ноября 2017, 18:25

Нападавшие жестоко избили женщину и унесли немалые ценности
Загрузка...