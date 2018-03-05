За iPhone может получить до 10 лет: сыну замминистра сообщили о подозрении

Санкция статьи, по которой он подозревается, предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы

Подозреваемого в нападении на курьера сыну заместителя министра образования Владимира Ковтунца – Михаилу – вручили подозрение и теперь рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для него и других фигурантов разбоя.

Об этом сообщила в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, подозрение было вручено еще 3 марта.

"Указанное лицо является третьим фигурантом в уголовном производстве, которое начато по факту разбойного нападения на курьера интернет-магазина. Касательно обстоятельств нападения известно и установлено следствием, что указанные три человека, сговорившись между собой, заказали через интернет-магазин телефон IPhone 8+, и когда курьер привез его на место встречи, совершили нападение. В настоящее время всем трем объявлено подозрение. Касательно фигурантов уголовного производства решается вопрос об избрании им меры пресечения", – рассказала Максимец.

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Спикер киевской прокуратуры добавила, что Михаил Ковтунец подозревается по ч. 2 ст. 187 ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса. Санкция статьи предполагает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее произошел еще один резонансный случай с участием сына другого чиновника – народного депутата Игоря Попова. Вооруженный подросток вместе с подельником пытался ограбить продуктовый магазин на Оболони в Киеве. Полиция открыла уголовное производство по статье "Разбой".

В соцсети Попов признался, что его сын совершил правонарушение и заявил, что не намерен никуда обращаться, а виновные должны понести наказание.