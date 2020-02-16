За издевательство над животными – тюрьма и штрафы: что вскоре изменится

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Попрошайничество с животными запретят, выгуливать собак можно будет только на поводках, люди, которые предлагают сфотографироваться с голубями и обезьянками, должны исчезнуть с улиц, а криминальная ответственность за жестокое обращение с животными будет наступать уже с 14 лет. Сайт "Сегодня" рассказывает, каких законодательных изменений ожидать в сфере защиты животных и что нужно знать украинцам.

Что прописано в законопроекте

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)". Проще говоря, этот документ направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними.

Отметим, законопроекты о защите животных уже не раз попадали в Раду, но не принимались даже в первом чтении. Исключением стал закон №5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным), который приняли в 2017 году.

Согласно этому закону, за побои и издевательства над животными был предусмотрен штраф в размере от 3400 до 5100 грн, а за убийство грозил тюремный срок до шести месяцев. Увы, в украинских реалиях этот документ действует слабо, а множество белых пятен в законодательстве не дают привлекать к ответственности многочисленных нарушителей закона.

В новом законопроекте прописано более 60 изменений, расскажем о главных из них:

запрещается истребление с целью регулирования численности бездомных животных, запрещено бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных;

выгуливать собак нужно только на поводках, в намордниках и в ошейниках с идентифицирующими пометками;

запрещается попрошайничать с бездомными, домашними и дикими животными;

исключается возможность регулировать численность животных с помощью эвтаназии, останется только стерилизация;

запрещается принуждать одних животных нападать на других, в том числе и при тестировании животных;

запрещается использование животных как мишеней в тире или для тренировок по стрельбе;

запрещается дарить домашних животных в качестве призов, наград или премий;

запрещается замуровывать животных в подвалах домов;

запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев;

запрещается пропаганда жестокого обращения с животными;

запрещается оставлять животных в салоне автомобилей, если на улице температура выше 20 градусов тепла и ниже 5 градусов мороза;

административная ответственность за жестокое и безответственное обращение с животными наступает с 16 лет, а криминальная с 14 лет;

животное, с которым жестоко обращались, смогут конфисковать;

вводится обязательное проведение экспертизы для установления причины смерти животного;

что касается использования животных в сельском хозяйстве, то они должны жить в нормальных помещениях с хорошим освещением и циркуляцией воздуха, помимо этого запрещается удерживать животных в тех же помещениях, где их забивают, или там, где находятся туши забитых животных;

запрещается проводить забой животных до потери ими сознания, а также вводится запрет на потрошение, обжигание, снятие кожи, копчение и отделение частей у животных до того, как у них не прекратится сердцебиение;

при проведении клеймения, биркования и кастрации обязательно должно применяться обезболивание.

Штрафы за жестокое обращение с животными остаются такими же — от 3400 до 5100 грн. Но добавляются новые правонарушения, которые тоже облагаются штрафами. Так, например, за выгул собаки без поводка и намордника грозит предупреждение или же штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850—1700 грн).

Помимо этого, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием редких видов животных и растений, причинившее существенный вред, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Согласно законопроекту, будет запрещена и пропаганда жестокого обращения с животными – такие действия будут наказываться штрафом в размере от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700—5100 грн) и ограничением свободы сроком до 5 лет с конфискацией всех изображений, произведений, кино- и видеопродукции.

Что говорят зоозащитники

Законопроектом вносится 60 правок в 11 законодательных актов. Зоозащитники и народные депутаты говорят о том, что сейчас законы Украины не соответствуют европейским нормам и поэтому нуждаются в усовершенствовании.

Директор ОО "Четыре лапы Украина" Александра Лисчишина отмечает, что в нашей стране очень много бездомных животных, но масштабная стерилизация поможет урегулировать их число. Так, ее организация работает в Украине с 2012 года и уже стерилизовала более 25 тыс. животных по всей стране.

"Украинский опыт говорит о том, что суровость законодательных норм не всегда приводит к их исполнению. Но усиление ответственности за издевательство над животными – это сигнал о том, что Украине идет к развитию цивилизованного общества", — добавляет Лисчишина.

По словам представителя общественной организации "Открытые клетки Украины" Светланы Руденко,огромным шагом вперед стало то, что в законопроекте предусмотрены нормы, защищающие животных в сельском хозяйстве,

"Мне очень приятно, что наконец-то законодательные изменения начали касаться самых беззащитных и бесправных — сельскохозяйственных животных", — говорит Руденко.

Она добавляет, что таких животных часто умерщвляют самыми болезненными способами, а многих кастрируют без какого-либо обезболивания. Именно поэтому в документе прописаны нормы, которые прекратят эти издевательства.

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Еще один важный аспект – это контрабанда животных и браконьерство. Так, по данным Госпотребслужбы, с 2014 по 2017 гг. в арабские страны (ОАЭ, Кувейт, Саудовской Аравии, Ливии и т.д.) были вывезены 179,9 тыс. мелких декоративных птиц, а именно снегирей, синиц, щеглов, чижей и т.д.

"За четыре года было вывезено около 200 тыс. наших птиц. И все дело в том, что эти птицы – контрабандные", — поясняет Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра.

Официально у всех этих птиц якобы есть ветеринарные паспорта, на деле же они занесены в Бернскую конвенцию (международное соглашение об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе – Ред.) и вывозить их нельзя.

"В криминальном кодексе нет статьи, по которой этих контрабандистов можно было бы посадить. Есть статья только в административно кодексе, и там штраф – 200 грн. А что такое 200 грн, если одна птица стоит минимум 100 долларов", — поясняет Борейко и добавляет, что, например, только самка сапсана стоит около одного миллиона долларов.

Эксперты надеются, что принятие нового законопроекта поможет исправить эту ситуацию и ввести в украинское законодательство наказания для контрабандистов. Борейко добавляет, что принять законопроект во втором чтении Рада, ориентировочно, сможет уже в мае.

"Потом дается 20 дней на подписание президентов и в июне у нас будет готовый закон", — поясняет Борейко.

Каких еще изменений ожидать

Нардепы же добавляют, что сейчас в Раде царит "гуманистический порядок" и находится еще много законопроектов, которые должны урегулировать сферу защиты животных, в частности — запретить использование животных во всех цирках, решить вопрос с дельфинариями и ввести обязательную паспортизацию и идентификацию животных.

Юлия Овчинникова, народный депутат Украины отметила, что рабочая группа уже наработала комплексный проект закона о запрете животных в цирках и сейчас идет его обсуждение.

"Министерство культуры очень принципиально настроено, чтобы этот законопроект был внесен. Есть ряд представителей, которые не поддерживают эту инициативу. Мы же, в свою очередь, ее поддерживаем и уже в ближайшие несколько месяцев будем принимать решение по этому законопроекту", — говорит Овчинникова.

Народный депутат Александр Мариковский добавляет, что по этому законопроекту есть много дискуссионных вопросов.

"Каких именно животных нужно запретить в цирках? Например, кошки и собаки поддаются дрессировки и живут с человеком, почему бы их, например, не оставить? Эти дискуссии до сих пор ведутся, это неоднозначные вопросы, по которым нужно найти компромисс", — говорит Мариковский.

Также рабочая группа занимается созданием законопроекта об идентификации и регистрации животных.

"Мы надеемся, что в 2020 году этот законопроект будет зарегистрирован. Мы максимально включили его в план законодательных инициатив на этот год", — поясняет Овчинникова. Реклама

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