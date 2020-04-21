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За "короля контрабанды" Альперина внесли еще более 40 миллионов залога

21 апреля, 21:58

Елена Вус

Размер нового залога был увеличен до 76 млн грн

За одесского бизнесмена Вадима Альперина, подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне, внесли часть залога в размере 41,6 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник вечером.

"За Альперина внесли 41,6 млн грн залога. Это та часть, которую "король контрабанды" должен внести после взыскания в доход государства 35 млн его предыдущего залога", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Альперина заподозрили в организации преступной схемы, которая могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету. Стало известно, что он сбежал от следствия, но 27 ноября был задержан. 29 ноября суд избрал меру пресечения для Альперина.

9 декабря 2019 года в связи с внесением залога к подозреваемому применили дополнительные меры, в частности ношение электронного средства контроля.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что обещанный подарок за поимку бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в организации контрабанды, сотрудники Национального антикоррупционного бюро взять отказались. Он считает, что это сотрудники НАБУ сделали главный подарок всей стране.

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контрабанда залог ЦПК Вадим Альперин

Источник: Сегодня

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