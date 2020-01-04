За красивыми обложками не потерять сути Рождества: Епифаний обратился к украинцам

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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев не забывать об истинной сущности Рождества Христова.

"Остались считанные дни до празднования величественного исторического События, благодаря которому стало возможным наше спасение, – к приходу в мир Господа нашего Иисуса Христа. Именно ради нас Сын Божий воплотился на Земле. Он, рожденный во плоти, пеленался не в царских палатах и роскоши, а в вифлеемском вертепе, раскрывает Свои руки целому миру", - написал он в своем Facebook.

Епифаний добавил также, что "Господь открыт каждому человеку, ведь принимает полноту человеческой природы, чтобы свершить дело нашего спасения".

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"Сквозь простоту и убогость, которые окружали Дитя в темной пещере, на землю проливается Божественный Свет. Христос на все дальнейшие времена, для всех поколений появляется в нашей жизни, часто наполненной темнотой греха, чтобы стать тем Источником веры, надежды и любви, о Котором сказано: "И Слово стало плотью, и вселилось между нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца", - подчеркнул митрополит.

Глава ПЦУ добавил, что "Господь приходит к нам от Небес, чтобы изменить нашу жизнь изнутри – вернуть ему свободу и достоинство, освободив нас от греха и смерти". И только от нас зависит, "принимаем ли мы Его дар, Его Свет, войдем ли в Его открытые объятия, веруем ли, как учит нас верить Христос и его Церковь".

"Мы сможем полноценно его постичь, если откроем свои сердца для любви – чистой, бескорыстной, терпеливой и искренней. Она идет ко всем от маленького Иисуса, который рождается для каждого из нас. Нам нужно хорошо осмыслить, понять, что именно мы будем праздновать", – написал Епифаний.

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Он подчеркнул, что "за красивыми обложками подарков, развлечениями и застольями довольно просто потерять понимание самой сущности празднования Рождества Христова – празднование прихода в мир обетованного Мессии-Спасителя".

"Потому стоит подготовиться, в первую очередь, духовно и по-настоящему ощутить это событие, которое произошло более двух тысяч лет назад, но остается современным. Ощутить тот мир, который Христос принес в свет. Этот мир, это духовное настроение является особенным состоянием нашей души. И если мы почувствуем их, то будем по-настоящему счастливы. Желаю, чтобы мы как можно чаще чувствовали это Божественное невидимое прикосновение, которое делает нас истинно счастливыми – так, как возможно быть счастливыми только с Богом и в Боге", – добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Православная церковь Украины борется за место среди других поместных православных церквей: на данный момент три автокефальные церкви официально признали Православную церковь Украины, еще несколько пребывают буквально в шаге от этого.

По меркам церкви, привыкшей мыслить категориями если не веков, то десятилетий, дипломатический "прорыв" – колоссальный. Подробнее читайте в нашем материале "Три пишем, два в уме: какие церкви признали или точно признают ПЦУ, а какие этого не сделают".

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