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"ЗА Майбутнє" выведет государство из глубокого кризиса, – Ярослав Москаленко

10 августа, 11:05

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Глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти

На открытом форуме сторонников Киевской областной организации политической партии "ЗА Майбутнє" глава партии Игорь Палица подчеркнул важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

Игорь Палица объяснил, что такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а коренным образом. "Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших работников", - очертил он цели партии.

В то же время председатель Киевской областной организации ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко убежден, что политическая сила готова вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса.

"Я знаю, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Ведь здесь собрались профессиональные и опытные люди. Люди, которых уважают. Которые не на словах, а действиями завоевали уважение к себе. К каждому из нас приходили разные партии и приглашали в свои ряды. Но мы здесь. Здесь, ведь мы сами творим эту партию. И это главное. Пришло время идти и делать", - отметил Москаленко.

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выборы Игорь Палица за майбутнє Ярослав Москаленко
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