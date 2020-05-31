За малышами от суррогатных матерей в Украину прилетели родители

Увидеть своих детей они смогут лишь через две недели

Ночью 30 мая посол Аргентины в Украине Елена Летисия Тереса Микусински в аэропорту "Борисполь" лично встречала 11 супружеских пар, которые прилетели чартером из Аргентины в Украину к своим детям, которые были рождены от суррогатных матерей.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Все родители перед этим получили разрешение на въезд в страну от МИД Украины.

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Однако, увидеть своих детей они смогут лишь через две недели. Все прибывшие должны пройти обязательную обсервацию. Потом – оформление детского паспорта и поиск возможности вернуться домой, так как Аргентина закрыла границы до сентября.

Среди прибывших – 46-летние маркетолог и дизайнер Андреа и Фернандо Монтеро из Буэнос-Айреса. Более 20 лет они мечтали иметь ребенка, сделали несколько операций и десяток неудачных попыток искусственного оплодотворения у себя дома, прошли подготовку для усыновления чужого ребенка, но из-за очень медленное продвижение очереди в Аргентине решились на суррогатное материнство в Украине. Чтобы оплатить клиники, взяли кредит, который гасить еще 5 лет.

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"Мы едем навстречу мечте всей нашей жизни. Это очень трудно, мы очень уставшие, но безумно счастливы, что наконец здесь. Мы благодарим украинскому правительству, посольству Аргентины и той невероятной женщине, подарившей нам сына. Он копия своего отца ", - рассказывает мать малыша Андреа Монтеро.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в киевской гостинице "Венеция" находятся 46 детей, рожденных методом суррогатного материнства для иностранных пар. Позже омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в "Венеции" на самом деле находится 51 ребенок.

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На фоне скандала уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба требует запретить в стране суррогатное материнство. Детский омбудсмен назвал это эксплуатацией и рабством женщин, которые решают стать суррогатной матерью, а также "зарабатыванием денег на торговле детьми".

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