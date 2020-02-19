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Накажут и пассажиров: детали законопроекта о запрете музыки в маршрутках

19 февраля, 07:00

Игорь Серов

Фиксировать нарушения советуют на видео

/ Фото: Сегодня

В украинских маршрутках и прочем общественном транспорте хотят запретить крутить во всеуслышанье любую музыку. Нарушителей – как перевозчиков так и пассажиров – планируют наказывать штрафами в размере от 850 до 1700 грн. Такую норму предлагают ввести три нардепа, которые на днях зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект.

Соавтор законопроекта, нардеп Наталья Пипа, рассказала сайту "Сегодня", какие изменения грядут в случае принятия законопроекта.

"Честно говоря, изменить ситуацию хотелось давно, еще когда я не была депутатом, – говорит Наталья Пипа. – Например, во Львове раздражало то, что каждый включал, что и как хотел, музыка играла на весь салон. Иногда сама предлагала таким людям наушники. Кстати, такая обстановка отвлекает водителя от дороги. Был случай, когда я уже была готова вызывать полицию. Вместе с коллегами подали в Верховную Раду два подобных законопроекта. Последний предлагает ввести административную ответственность за нарушение предлагаемых норм. Например, если в салоне происходящее не устраивает хотя бы одного человека, то поездка должна совершаться без музыки".

По словам Пипы, в соцсетях она провела собственный небольшой опрос.

"Большинство призывают полностью запретить музыку во время поездки. Я же придерживаюсь такого мнения, что если все пассажиры хотят слушать музыку в салоне, то можно ехать и с ней, если же хоть один против, то тогда – в наушниках".

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В случае принятия законопроекта, каждый недовольный сможет вызвать полицию.

"До приезда полиции лучше зафиксировать происходящее на видео", – уточнила нардеп.

Напомним, ранее в Украине анонсировали тотальную проверку маршруток. Инспекторы профильных служб заявили, что будут проверять наличие аптечек, огнетушителей и документации у водителей.

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транспорт музыка маршрутка нарушение закон

Источник: Сегодня

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