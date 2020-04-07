За день – 238 тыс. грн: как полиция штрафует нарушителей карантина

За первый день ужесточенного карантина, 6 апреля, правоохранители поймали в парках и скверах 14 нарушителей, составив на них админпротоколы. Всем нарушителям грозят штрафы по 17 тыс. грн каждому. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Таким образом, в понедельник было составлено протоколов на 238 тыс. грн. По данным полицейских, все материалы на нарушителей они передают в суды, которые и принимают окончательное решение.
Напомним, с ужесточением ограничительных мер 6 апреля сайт "Сегодня" решил отправиться в парки столицы и проверить, придерживаются ли киевляне новых правил. К сожалению, картина была удручающей. Сегодня наши корреспонденты сходили на повторный рейд по тем же местам.
В этот раз ситуация была совсем другой. Еще вчера в парке "Юность" Святошинского района не было замечено ни одного правоохранителя, а сегодня его уже патрулирует более десятка полицейских и сотрудников муниципальной охраны.
"Желающих погулять в парке немало, но мы пресекаем эти попытки. Пока что делаем устные предупреждения – как правило люди после этого не нарушают правил и уходят. Ведь платить большой штраф никто не захочет", – рассказали нам полицейские.
Как оказалось, часть людей, которые шли "транзитом" через парк, направлялись в церковь. Ее служители нам рассказали, что прихожане заранее записывались в "очередь" через интернет и приходили к назначенному времени.
"Таким образом удается избежать большого скопления людей", – пояснили нам служители церкви.
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Напомним, ранее стало известно, сколько нарушителей карантина выявили в столице.
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