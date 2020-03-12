За нарушение карантина украинцам грозит тюрьма: в МВД раскрыли детали

Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет

Нарушителям общенационального карантина, который был введен в Украине, грозят штрафы или уголовная ответственность. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

"Правоохранительные органы имеют право осуществлять рейды и проверять соблюдение требований Кабмина по карантину. Речь идет, например, о трехнедельном карантине в учебных заведениях по всей Украине. Нарушителей будут привлекать к ответственности", – написал он.

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Апостол уточнил, что речь идет, конечно, о должностных лицах или ответственных за субъекты хозяйственной деятельности.

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В частности, действия правоохранительных органов регулируются статьей 325 Уголовного кодекса Украины о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы до трех лет. А в случае если это привело к тяжелым последствиям, нарушение карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

"В случае несоблюдения ограничений правоохранительные органы будут получать сигналы от граждан и реагировать на них", - добавил он.

Напомним, 11 марта правительство с целью не допустить распространения в Украине коронавируса COVID-19 приняло решение ввести общенациональный карантин, который продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

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