За неделю жертвами пожаров в Украине стали 23 человека

По данным спасателей, за неделю в стране произошло 1796 пожаров

Фото: dp.informator.ua

На прошлой неделе жертвами пожаров в Украине стали 23 человека. Об сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С начала недели зарегистрировано 2 230 чрезвычайных происшествий, на которые обеспечено реагирование подразделений ГСЧС с выездом на место возникновения. В результате принятых мер спасены 32 человека", - говорится в сообщении.

За семь дней было ликвидировано 1 796 пожаров, спасены на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 559 зданий и 43 единиц техники.

"На пожарах погибли 23 человека, ориентировочный ущерб, по оперативным данным, составляет четыре миллиона 22 тысячи гривен", – сообщили в ГСЧС.

Кроме того, на протяжении недели пиротехническими подразделениями ГСЧС было проведено 300 выездов, в ходе которых выявлен, изъят и уничтожен 1 471 взрывоопасный предмет.

В ГСЧС также отметили, что в течение недели на водных объектах погибли 12 человек.

Напомним, недавно в Печерском районе Киева произошел крупный пожар. Черный столб дыма был виден за несколько километров от места возгорания.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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