Штраф в 245 тысяч грн: как в Украине наказывают за нелегальную музыку

В судах все больше разбирательств из-за проигрывания песен в кафе

/ Фото: Pixabay

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В Украине растет число случаев, когда суды наказывают предпринимателей за незаконное использование музыки в кафе, ресторанах и прочих развлекательных заведениях. За прошлый год таких разбирательств составило около сотни, а в этом году количество поданных исков будет еще большим. Об этом сайту "Сегодня" сообщил эксперт в области авторского и смежных прав, адвокат Сергей Хлебников.

"Количество поданных в суды исков растет, – говорит Сергей Хлебников. – Это связано, прежде всего, с тем, что организациям коллективного управления удалось более качественно организовать работу по фиксациям таких нарушений, а также обработку собранных доказательств. Общее же количество нарушений, пожалуй, существенно не изменилось".

По словам Хлебникова, тем, кто нарушает законодательство в сфере авторского и смежных прав, грозят многотысячные штрафы.

"Не предел и штраф в 200 тысяч гривен, как такового предела не существует, – говорит Хлебников. – При этом для адвокатов судебные процессы в таких делах запоминаются, прежде всего, не по размерам сумм компенсаций. Запоминаются случаи, когда ответчик оказывает наибольшее сопротивление, когда противодействуют команды грамотных юристов. С одной стороны, многие из таких юристов внутренне осознают, что иски обоснованные, а с другой стороны – они просто выполняют свою работу по защите компании. Нам в таких случаях работать, конечно, сложнее, но и интереснее. И победы в таких делах намного ценней. Очень интересным был процесс, связанный с известной сетью супермаркетов. Они проиграли суд и были вынуждены заплатить 160 тыс. грн. Еще одна компания, владеющая сетью супермаркетов и кафе, также проиграла суд и была вынуждена заплатить 72 тыс. грн. Их нарушение закона состояло в том, что в магазинах и кафе незаконно, без каких-либо договоров, звучали музыкальные произведения".

По данным эксперта, чтобы разоблачить нарушителей авторских прав, проводится сбор доказательств для суда.

"Представители организации коллективного управления для начала приходят в заведение, обнаруживают нарушение и предлагают заключить договор. Если предприниматель от этого отказывается, то позже происходит фиксация нарушения. Иными словами, представитель организации коллективного управления или представитель правообладателя фиксирует нарушение при помощи аудиовидеозаписи, после подается иск в суд", – объяснили нам в "Организации коллективного управления авторскими и смежными правами".

Один из последних примеров, когда развлекательное заведение было оштрафовано судом, произошел в Трускавце Львовской области. За нелегальное использование известной песни Get Lucky французского дуэта Daft Pank предприниматель был оштрафован на 245 тыс. грн.

Напомним, согласно данным международных исследований, Украина остается одной из стран, где массово распространено пиратство.

А как и за что наказывают кафе в США, смотрите в сюжете:

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