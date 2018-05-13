"За ней стоит русский мир, а у вас семьи": судья по делу Штепы сообщила об угрозах

Сегодня, 09:58

Сообщение с угрозами одна из судей коллегии получила накануне подготовительного заседания 

Фото: AFP
Фото: AFP

Судья Орджоникидзевского райсуда Харькова Елена Саркисян, входящая в коллегию, на которую распределено дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы заявила об угрозах в ее адрес и адрес членов коллегии.

Согласно сообщению о вмешательстве в деятельность судьи, направленному в Генеральную прокуратуру Украины и Высший совет правосудия (ВСП) судья, накануне подготовительного заседания, которое должно было состояться 7 мая, получила смс-сообщение с угрозами.

"5 мая 2018 года в 17ч. 21мин на мой мобильный телефон пришло смс-сообщение с неизвестного мне номера телефона (...) такого содержания: "Вы будете судить (вместо имени пробел – ред.) передайте своим судьям, что (вместо имени пробел – ред.) не одна, за ней стоит русский мир, а у вас семьи", – отмечено в тексте документа.

В документе, имя обвиняемой заменено пробелами, однако время на которое было назначено подготовительное заседание и состав коллегии – В.Попова,О Горчакова, Е.Саркисян, соответствуют времени заседания и составу коллегии по делу Н.Штепы.

Как сообщалось, подготовительное заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, назначенное на 7 мая, не состоялось, поскольку одна из судей коллегии была в отпуске.

Ранее в Октябрьском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу провести так и не удалось из-за ряда отводов и самоотвода членов коллегии и председательствующего.

Рассмотрение дела в отношении Н.Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

Как известно, 20 сентября 2017 года суд по ходатайству адвокатов Штепы изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета, которая впоследствии была продлена.

Штепа задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок.
штепа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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