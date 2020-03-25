За незаконный экспорт медтоваров предлагают сажать в тюрьму: Кабмин подготовил закон

Премьер надеется, что Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит инициативу

За незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения будет предусмотрена уголовная ответственность. Соответствующий законопроект утвержден на заседании правительства. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы. За вывоз в значительном размере – максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере, – от трех до шести лет лишения свободы", – написал он.

По словам Шмыгаля, это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

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"Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", – отметил премьер.

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Как известно Кабмин запретил экспорт средств индивидуальной защиты 13 марта.

Тем временем сообщается, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц правительства Алексея Гончарука (предшественник Дениса Шмыгаля на посту премьера). Речь идет об игнорировании чиновниками запрета на экспорт медицинских товаров, которые необходимы для борьбы с коронавирусом в Украине.

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