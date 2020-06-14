За ночь сотни населенных пунктов остались без света: что натворила непогода в Украине

В Украине снова объявлено штормовое предупреждение. А тем временем прошедшей ночью непогода натворила бед в ряде областей – 348 населенных пунктов остались без света, подтоплены десятки жилых домов, повреждены крыши. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ночь с 13 на 14 июня из-за сильных дождей и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередачи – обесточены 348 населенных пунктов в 9 областях, а именно: Тернопольская – 83, Хмельницкая – 83, Житомирская – 42, Запорожская – 35 Закарпатская – 31, Киевская – 31, Черновицкая – 22, Кировоградская – 15 и Днепропетровская – 6. Сейчас электроснабжение восстанавливается.

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Также в результате непогоды в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях падали деревья, подтоплены 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участков, три подвала, частично повреждены кровли 12 зданий и частично повреждено покрытие автодорог (регионального, территориального и местного значения) протяженностью около 2,5 км. Предварительно жертв и пострадавших нет.

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Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других районах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

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Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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