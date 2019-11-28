За органами в Индию: почему украинцы остались без трансплантации

Ежедневно в Украине умирает девять больных, которые так и не дождались пересадки

/ Фото: Pixabay

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В Украине трансплантация органов практически отсутствует. Хотя в пересадке ежегодно нуждаются около 5000 украинцев. Из-за этого государство вынуждено отправлять больных к зарубежным трансплантологам.

Самая популярная и доступная в этом плане для Украины страна – Индия. Но уже почти год 18 украинцев не могут попасть на операцию: Индия заблокировала пересадку органов для иностранцев.

Нужна только трансплантация

Ярослав с детства имеет заболевание легких – муковисцидоз. При такой болезни слизь накапливается в бронхах, возникает фиброз, легкие не могут дышать и теряют свою функцию.

Из-за обострения парню нужна пересадка легких, однако в Украине операцию провести нельзя. По украинскому закону пересадку можно делать только от родственников. В случае Ярослава это невозможно, ему нужен трупный орган.

"Год назад все методы лечения перестали работать. Теперь Ярославу нужна только трансплантация. Мы оформили все документы и через четыре месяца Минздрав перечислил 135 тыс. долларов на лечение Ярослава в клинику Fortis Malar Hospital в Ченнаи (Индия). Мы прибыли туда в декабре 2018 года и были воодушевлены тем, что здесь Ярославу сделают пересадку. Мы пробыли в Ченнаи полгода. Благодаря климату состояние Ярослава улучшилось. Но руководство госпиталя отправило его назад в Украину. Они написали в отчете, что состояние Ярослава улучшилось и он может ждать донорский орган в Украине, а на очередную консультацию приехать через полгода. Из-за перелета и смены климата состояние Ярослава резко ухудшилось. С 25 июля он находится в реанимации Александровской клинической больницы Киева. Ему проводят различные манипуляции, чтобы стабилизировать состояние. Мы продолжаем ждать трансплантацию. Других вариантов просто нет". – рассказывает мама Ярослава Юлия Спичек.

Когда женщина написала в индийскую клинику, о том, что время ожидания истекает, ей ответили, что не могут принять Ярослава. Якобы из-за того, что состояние парня ухудшилось и провести пересадку ему не могут. Это официальная версия. Юлия говорит, что знает о еще восьми пациентах из Украины, которым должны были провести трансплантацию. Операцию так и не сделали.

"За время, пока мы ожидали, в штате Индии, где находится наша клиника, ввели квоты на проведение пересадки иностранцам. Эти квоты чрезвычайно мизерные и донорские органы для иностранных пациентов практически не выделяются", – говорит Юлия.

Заложники трансплантации

В Министерстве здравоохранения знают об этой ситуации. Кроме Ярослава еще восемь пациентов оказались заложниками квот в Индии: они остались без операции, а деньги в другую клинику перевести нельзя. При этом Индия остается единственной страной, которая принимает иностранцев на трансплантацию по стоимости, которая может быть оплачена из госбюджета.

Ведомство создало комиссию, которая должна отправиться в Индию и разобраться с проблемой. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая говорит, что власти готовы выделить дополнительные средства на лечение украинцев в Индии и будут вести переговоры с Министерством здравоохранения Индии.

"Проблема в том, что вопрос решается очень медленно. На сегодня даже неизвестно, когда именно комиссия полетит в Индию. Мы все время спрашиваем, но ответа нам не дают. Хотя все эти вопросы надо было решать еще вчера", – замечает Юлия Спичек.

Проблема еще и в том, что клиника, в которой Ярославу должны сделать трансплантацию, ни операцию не делает, ни деньги не возвращает.

"У нас есть два приглашения от других клиник. Одна из них находится в другом штате Индии, где подобных квот для иностранцев не вводили. Я обращалась в Минздрав, чтобы перенаправить Ярослава туда. Но, к сожалению, непонятно, как получить деньги, чтобы прооперировать его в другом месте", – говорит Юлия.

Врачи индийской клиники наблюдают за 18 украинцами, отмечают в Минздраве. Десять из них сейчас находятся в Украине. В 2018-2019 гг. министерство перечислило 2,1 млн долларов на трансплантацию для украинцев. Сейчас пациенты, находящиеся на территории Индии, ждут пересадку легких и сердца.

Почему в Украине не делают пересадку органов

Ежедневно в Украине умирает девять больных, которые так и не дождались пересадки. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке почки, сердца, легких, костного мозга. Если не имеет родного донора – украинская медицина им помочь не в состоянии.

В Украине пересадку органов делают, но не на достаточном уровне. С 2010 года существует программа "Лечение граждан Украины за рубежом". Ежегодно количество людей, которым оплачивают из бюджета лечение в других странах, растет. Так, в 2017 году были направлены на лечение (трансплантация органов и костного мозга) 226 украинцев, в 2018 – 278, а только за первое полугодие 2019 году – 301.

В прошлом году депутаты приняли новый закон о трансплантации, который должен был заменить закон 1999 года.

Что меняет закон:

можно давать согласие на донорство при жизни;

можно обмениваться органами между живыми донорами, которые не являются родственниками (так называемое "перекрестное донорство");

появление трансплант-координатора – связного между донором и реципиентом;

создание Единой государственной информационной системы трансплантации, в которой будут данные всех людей, которые готовы стать донорами, и сведения о том, где можно подбирать пару донор-реципиент.

Трансплантация по-новому, согласно этому закону, должна была заработать с 1 января 2019 года, но этого не произошло. Реестр доноров не создали, хотя в Минздраве говорят, что вышли на финишную прямую. Лишь в конце 2018-го Кабмин утвердил порядок согласия донора на изъятие органов. Профессия трансплант-координатора официально появилась в Украине только 18 февраля.

Из-за неготовности системы здравоохранения трансплантация оказалась заблокирована. Те единичные пересадки органов, которые проводятся в Украине с начала действия закона – с 1 января 2019 года – оказались незаконными без реестра доноров. Поэтому закон пришлось отсрочить до 2020 года.

В следующем году есть шансы, что некоторые группы пациентов уже не нужно будет отправлять за границу.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая убеждает, что со следующего года в Украине начнется пересадка органов от умерших доноров. Но пока что проблемы, из-за которых новый закон отсрочили на год, остаются. Нет электронной базы доноров-реципиентов – без этого запрещено проводить операции. Отсутствуют трансплант-координаторы – а это ключевая фигура в организации процесса пересадки органов. В реанимациях нет оборудования для констатации смерти мозга, например, газоанализаторов. Однако министр говорит, что они уже готовы закупать необходимое.

"Мы понимаем, что на сегодня надо принять 54 подзаконных акта. Нам необходимо закупить оборудование для забора органов. Нам надо подготовить трансплант-координаторов, чтобы больше больниц могли учавствовать в пересадке органов. У нас есть необходимость создать работающий центр координации, который будет связывать больницы, где есть потенциальный донор, с теми больницами, где есть возможности пересадки. Мы должны перейти к принятию решений и перестройки структуры. Следующий вопрос – возможность работы единой электронной системы по трансплантации. Разработчики уже на финальной стадии создания системы. Будем переходить к тестированию, чтобы в следующем году мы могли ее полноценно использовать и наполнять", – отметила министр.

В 2020 году могут появиться первые результаты запуска трансплантации. Скалецкая отмечает, что для начала будет налажена работа центров трансплантации костного мозга.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в госбюджете-2020 на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен.

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