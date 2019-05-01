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Грымчак: За получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины

1 мая, 10:14

Предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования, считает Грымчак

Фото: скриншот
Фото: скриншот.

В России уже открылись центры для выдачи паспортов гражданам т.н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.

Об этом сказал "5 каналу" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Он считает, что Россия пытается легализовать боевиков и иметь основания в будущем вводить войска для "защиты своих граждан". Чиновник отмечает, что предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования Украины.

В то же время Грымчак отмечает, что Киев должен будет аннулировать украинское гражданство для "перебжчиков".

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"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одно гражданство – гражданство Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать – аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", – убежден замминистра.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". В то же время в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег Россия, Донбасс, грымчак, гражданство, паспорта

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