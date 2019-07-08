За последнюю неделю корью заболели двести украинцев

С начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли

Фото: amicopediatra.it.

С начала этого года в Украине корью заболело больше людей, чем в течение всего 2018 года. Всего в 2019 году корь подхватили уже 55 776 украинцев. Об этом сообщили в "Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 4 июля 2019 года) корью заболели 55 776 человек – 26 112 взрослых и 29 584 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. С начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли", – указали в Центре Минздрава.

По оперативным данным ЦОЗ, в течение 27-й недели 2019 года корью заболели 485 человек – 207 взрослых и 278 детей.

С 28 июня по 4 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано:

в городе Киев (49 больных: 26 взрослых и 23 ребенка),

Хмельницкой области (40: 17 взрослых и 23 ребенка),

Харьковской области (37: 25 взрослых и 12 детей),

Черновицкой области (37: 10 взрослых и 27 детей),

Днепропетровской области (37: 18 взрослых и 19 детей).

Единственный способ предотвратить осложнения и смерти от кори – вакцинация, отметили в Центре Минздрава.

"Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 4 июля в Украине было 701 358 доз", – указали медики.

Напомним, мы писали, что с начала года от осложнений кори умерли 18 человек. Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Кроме того, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

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