За потеплением придут холода: прогноз погоды

В Украину, по прогнозам синоптиков,приходит весеннее тепло. В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют повышение температуры по всей стране – до 10 градусов тепла. А на юге страны столбик термометра поднимется до 13 градусов.

Правда, такая температура продержится лишь несколько дней. А уже со вторника, 31 марта, начнется похолодание – столбик термометра покажет 4-5 градусов тепла днем, и – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла ночью. Прогнозируются осадки.

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Как сообщали новости "Сегодня", минувший, 2019 год, стал в Украине самым теплым за всю историю наблюдений.

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Всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5°С. В обсерватории подсчитали, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух объяснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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