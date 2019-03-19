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За прошлый год в Украине сбили более трехсот домашних животных

Сегодня, 16:28

В 2018 году произошло 349 наездов транспортных средств на домашнее животное

Фото: УНН
За прошлый год в Украине сбили более трехсот домашних животных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg Украина В 2018 году произошло 349 наездов транспортных средств на домашнее животное

В 2018 году в Украине произошло 550 дорожно-транспортных происшествий с участием животных. Такие данные сообщили в Нацполиции. 

"В 2018 году произошло 349 наездов транспортных средств на домашнее животное и 201 наезд транспортных средств на дикое животное", – говорится в ответе.

При этом, из 349 ДТП с домашними животными 17 – с пострадавшими. А из 201 ДТП с дикими животными 12 – с пострадавшими. 

Ранее сайт "Сегодня" писал ,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, чтоДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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Тег авария, ДТП, животные

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Источник:

УНН

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