За разрушенные войной дома на Донбассе людям выплатят компенсации

Кабмин принял соответствующее решение и определил максимальную сумму выплаты

Фото: AFP

На Донбассе боевики не редко обстреливают мирных жителей, что заканчиваются большими воронками и разрушенными домами в жилых кварталах. Теперь украинцы, жилье которых пострадало в результате российской агрессии, смогут получить от государства компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что на днях Кабинет министров принял соответствующее решение о компенсационных выплатах.

"Отныне владельцы жилых домов (квартир), которые были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, на востоке Украины смогут получить от государства денежную компенсацию. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. гривен", – сообщили в МТОТ.

Так, проводить обследования разрушенного жилья будут органы местного самоуправления – людям будут выдаваться соответствующие акты. Отмечается, что по состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных домов частной формы собственности.

"Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданных комиссиях при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации … Средства для обеспечения денежной компенсации за разрушенное жилье будут предусмотрены в государственном бюджете Украины", – добавили в Министерстве.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в МТОТ заявляли о невозможности выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий. Ежемесячно сотни тысяч людей пересекают блокпосты на Донбассе, чтобы получить украинскую пенсию. Выплаты же станут возможны только после возвращения территорий под контроль украинской власти.

Также мы писали, что в Украине представили словарь по агрессии России. В пособие вошли термины из законодательства Украины и международного гуманитарного права.

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