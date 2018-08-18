За рулем автобуса, попавшего в ДТП в Польше, был украинец – МИД

В настоящее время его допрашивают правоохранительные органы

За рулем транспортного средства, которое попало в ДТП на Подкарпатье в Польше, был украинец. Задержанного водителя допрашивают правоохранители. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Водитель – украинец. Сейчас его опрашивают. Окружной прокуратурой Перемышля открыто производство. По результатам проведения водителю будет избрана мера пресечения", – подчеркнул Погорельцев.

Как сообщалось, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные 36 человек, которые были госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатье. Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса.

Не так давно в Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.