За смертельные ДТП в Украине не сажают в тюрьму

Полсотни пьяных водителей автобусов и полторы тысячи единиц неисправного пассажирского транспорта выявили полицейские проверки на трассах менее чем за 20 дней. Напомним, рейды стартовали после череды трагических ДТП, в которых суммарно погибло больше 15 человек и пострадало больше двух десятков людей. В полиции заявили о готовности принять меры для снижения аварийности.

"Нужно определить проблемные участки дорог и расставить патрули полиции в соответствии с полученными данными", — распорядился на недавней встрече с главой Нацполиции первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Однако опрошенные нами перевозчики прямым текстом заявляют: после проверок они все равно будут возить людей по-старому, пренебрегая техникой безопасности. Жажда наживы у них выше человеческой жизни.

"У меня маршрут из столицы в дальний пригород, — рассказывает владелец маршрутки. Из-за проверок я пока перестал расставлять в салоне пластиковые стулья для пассажиров и брать "стоячих". Теряю деньги. По завершении, наверное, попробую возобновить такую практику — в салоне благодаря стульчикам появляется четыре дополнительных места. Стандартный проезд стоит 60 грн, на "табуретке" беру по 50. Дополнительные 200 гривен за рейс на дороге не валяются".

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У других водителей их "колымаги" разваливаются, но ремонтировать их не собираются.

"Денег на ремонт нет, да и никто не оплатит мне простой — просто будем аккуратнее, чтобы не поймали копы", — говорят водители.

Именно так: чтобы не поймали, а не чтобы не подвергать риску пассажиров.

Такое преступное отношение водителей отчасти объясняет официальная статистика. "Сегодня" выяснила, что за прошлый год в Украине было зарегистрировано 2984 уголовных производства по ДТП. В них погибло 3432 человека. При этом, как нам сообщили в пресс-службе ГПУ, за год в суд было направлено лишь 670 дел о смертельных ДТП. Объясняют тем, что дела о ДТП требуют много времени для расследования. В генпрокуратуре добавляют, что 1092 уголовных производства по смертельным ДТП были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Еще 909 участникам таких ДТП объявлено подозрение.

Приговоры

Мы проанализировали ход переданных в суд уголовных производств за прошлый год. На данный момент судьи огласили всего 276 приговоров делам ДТП со смертельным исходом (от 3 до 10 лет тюрьмы). По отношению к общему числу переданных в суд дел — это менее половины.

"За 2017 год по части 2 статьи 286 УК Украины (один погибший в ДТП) осужден и лишен свободы 241 человек. По части 3 (два и более погибших) — 35 человек", — сообщила "Сегодня" представитель пресс-службы государственной судебной администрации Ольга Какаулина.

По ее словам, часть уголовных производств о ДТП еще рассматриваются в судах.

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Дефицит судей и честности

Эксперты и юристы называют несколько причин того, что в Украине колоссальная разница между количеством смертельных ДТП и фактическим числом вынесенных приговоров.