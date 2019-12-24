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Просьюмеры, присоединенные к ОСР ДТЭК Сети, в 2019-м заработали 316 миллионов гривен

24 декабря, 10:55

Почти 15 тысяч украинских домохозяйств установили солнечные панели дома

Фото: pexels.

Фото: pexels.

Почти 15 тысяч украинских домохозяйств уже установили солнечные панели дома, 29% всех просьюмеров Украины подключены к сетям 7 операторов системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети*. В течение самых солнечных месяцев 2019 года их владельцы заработали на продаже произведенной электроэнергии более 316 миллионов гривен.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине – 14 790 просьюмеров**, по сравнению с 2018 годом их количество выросло в 2,5 раза. 29% всех просьюмеров в Украине, или 4 255 домашних солнечных электростанций, подключены к электрическим сетям операторов системы распределения, которые входят в операционный холдинг ДТЭК Сети*.

"Просьюмеры – общеевропейский тренд. Все больше клиентов выбирают возобновляемую "зеленую" электроэнергию, хотят ее не только потреблять, но и самостоятельно производить, поэтому устанавливают у себя в домах небольшую солнечную генерацию. В Украине просьюмеризм активно развивается, регион № 1 – Днепропетровская область, количество просьюмеров за год выросло на 201% и составляет сегодня 1 924 объекта. Мы как операторы системы распределения ДТЭК способствуем развитию такой генерации, обеспечивая всем нашим клиентам беспрепятственный доступ к инфраструктуре сетей", – сообщил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

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Владельцы домашних солнечных электростанций, которые подключены к сетям ОСР ДТЭК Сети в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях благодаря "зеленому" тарифу заработали больше 316 миллионов гривен.

"За самый солнечный период 2019 года (январь-сентябрь) просьюмеры произвели более 63 миллионов кВт*ч электроэнергии – это ориентировочно неделя энергопотребления жителями Киева", – отметил Иван Гелюх.

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* ОСР ДТЭК Сети развивает бизнес по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

** Просьюмер – от англ. Prosumer – producer and consumer (производитель и потребитель). Домашняя солнечная электростанция мощностью до 50 кВт.

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ДТЭК солнечная энергия солнечные панели ДТЭК Сети Иван Гелюх

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